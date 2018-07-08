Сборная России на ЧМ-2018. Обобщение

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - "Интерфакс" подводит итоги выступления россиян на домашнем чемпионате мира по футболу.

Сборная России завершила турнирный путь на чемпионате мира по футболу-2018, проиграв в четвертьфинале команде Хорватии. Во втором матче подряд судьба россиян решалась в серии пенальти: в 1/8 финала команда Станислава Черчесова одолела Испанию также по ударам с одиннадцатиметровой отметки. По иронии судьбы, в соперники сборной России по 1/4 финала досталась команда с аналогичным "историческим прошлым": на предыдущей стадии плей-офф Хорватия по пенальти одолела Данию.

В новой "лотерейной" дуэли россияне оказались менее удачливыми, билет "Без выигрыша" достался именно им.

Лучшее достижение сборной

Впервые в истории чемпионатов мира сборная России, образованная в 1992 году, смогла выйти в плей-офф турнира. Кроме того, россияне тут же обновили свое достижение, дойдя четвертьфинала, и, как показал ход матча с Хорватией, были близки к тому, чтобы повторить успех сборной СССР образца 1966 года. На ЧМ-1966 советские футболисты добрались до полуфинала и заняли в итоге четвертое место.

Овации после поражения

Несмотря на неудачу в серии пенальти против Хорватии, российские болельщики горячо поприветствовали свою команду как на стадионе "Фишт" в Сочи, где прошла игра, так и за ее пределами. По словам очевидцев (и наблюдениям автора этих строк), речевки в поддержку сборной России раздавались на улицах разных городов и даже под землей: машинист поезда в метро в унисон, в соответствующем ритме, включал гудки-сигналы. Так общественность поблагодарила российскую команду за самоотверженность, неуступчивость, страсть к победе и сами победы. Впрочем, футболисты и сами поблагодарят болельщиков: в воскресенье в фан-зоне на Воробьевых горах в Москве состоится встреча игроков и любителей футбола.

На групповом этапе сборная России разгромила Саудовскую Аравию (5:0), победила Египет (3:1), уступила Уругваю (0:3), но к матчу с южноамериканцами уже досрочно вышла в плей-офф. Наконец, в 1/8 финала вызвала эйфорию у населения, отыгравшись по ходу игры с Испанией и в итоге победив ее в серии пенальти.

Лучше фаворитов

На ЧМ-2018 российская сборная добилась лучшего результата, чем некоторые традиционные фавориты турнира. Так, четырехкратный чемпион мира сборная Германии не смогла выйти из группы. Португалия и Аргентина завершили свой турнирный путь на стадии 1/8 финала. Как и Россия, в четвертьфинале проиграла Бразилия, уступив, в отличие от россиян, в основное время.

Среди лучших бомбардиров

Сборная России является одной из самых результативных участников турнира, а полузащитник Денис Черышев делит второе-четвертое места в списке лучших бомбардиров ЧМ-2018 вместе с бельгийским форвардом Ромелу Лукаку и португальским нападающим Криштиану Роналду. Каждый из этих игроков провел по четыре гола, что на два меньше чем нападающий сборной Англии Гарри Кейн.

В число игроков, на счету которых по три гола, входит российский нападающий Артем Дзюба.

Путин поблагодарил Черчесова

В день матча Россия - Хорватия президент России Владимир Путин дважды связывался с главным тренером национальной команды страны Станиславом Черчесовым. Сначала он это сделал днем, затем – в полночь, в момент окончания игры. В первом случае Путин пожелал сборной России успеха, во втором – поблагодарил ее за игру, продемонстрированную на домашнем ЧМ. Как заявил пресс-секретарь президента, Путин также встретится с игроками сборной России.

Кроме того, слова поддержки адрес российских футболистов высказал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, зашедший в раздевалку команды после игры.

Критика перед стартом

Заключительный этап подготовки к участию в чемпионате мира сборная России провела, находясь под критикой со стороны экспертов. Команде не удавалось добиться успеха в товарищеских матчах, она постоянно получала упреки в своей адрес за "отсутствие игры". Кроме того, сборная России скатилась на 70-е место в рейтинге ФИФА, что стало худшим показателем среди всех участников ЧМ-2018.

Серия травм

Перед чемпионатом мира команда лишилась ряда футболистов, на которых Станислав Черчесов мог рассчитывать на игроков стартового состава. Еще зимой тяжелые травмы получили защитники Георгий Джикия и Виктор Васин, выбыл из строя нападающий Александр Кокорин. В итоге тренерский штаб задействовал на турнире уже собиравшегося было (а после матча с Хорватией – и объявившего об уходе) завершить карьеру защитника Сергея Игнашевича. Шанс вновь проявить себя в сборной получил (и использовал его) нападающий Артем Дзюба, от услуг которого Черчесов отказался уже давно.