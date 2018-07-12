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ФИФА заявила об отсутствии положительных результатов допинг-тестов на ЧМ-2018

Есть обновление от 20:45

Всего были проверены более 4 тысяч образцов

ФИФА заявила об отсутствии положительных результатов допинг-тестов на ЧМ-2018
Фото: shutterstock/vostock-photo

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Из собранных у игроков чемпионата мира по футболу 2018 года почти 4 тысяч образцов ни одного положительного допинг-теста не выявлено, сообщает международная федерация футбола.

"ФИФА может сегодня объявить, что до сих пор анализ всех допинг-тестов, проведенных до и во время соревнований, не дал положительного результата", - говорится в сообщении пресс-службы ФИФА.

Предварительный тестовый пул составлял более 1500 игроков, но в итоге он был увеличен. Всего с января проведено 2037 тестов, что позволило собрать 3985 образцов.

В среднем каждый игрок из оставшихся четырех команд (в финале и матче за 3-е место) был протестирован 4,41 раза с января, некоторые тестировались восемь раз.

Вместе с тем ФИФА отмечает, что у одного игрока тест дал положительный результат, но у него есть терапевтическое исключение, разрешающее применение данного препарата.

Все собранные образцы будут храниться в течение десяти лет и будут доступны для потенциального повторного тестирования.

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Теги: ЧМ-2018, ФИФА

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Плей-офф
1/8 финала
УругвайУругвай2:1ПортугалияПортугалия
ФранцияФранция4:3АргентинаАргентина
БразилияБразилия2:0МексикаМексика
БельгияБельгия3:2ЯпонияЯпония
ИспанияИспания1:1
(3:4)		РоссияРоссия
ХорватияХорватия1:1
(3:2)		ДанияДания
ШвецияШвеция1:0ШвейцарияШвейцария
КолумбияКолумбия1:1
(3:4)		АнглияАнглия
Четвертьфинал
УругвайУругвай0:2ФранцияФранция
БразилияБразилия1:2БельгияБельгия
РоссияРоссия2:2
(3:4)		ХорватияХорватия
ШвецияШвеция0:2АнглияАнглия
Полуфинал
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Матч за 3 место
БельгияБельгияАнглияАнглия
Финал
ФранцияФранцияХорватияХорватия
Групповой этап
Группа A
Команда И В Н П О
УругвайУругвай33009
РоссияРоссия32016
Саудовская АравияСаудовская Аравия31023
ЕгипетЕгипет30030
 
Группа B
Команда И В Н П О
ИспанияИспания31205
ПортугалияПортугалия31205
И.Р. ИранИ.Р. Иран31114
МароккоМарокко30121
 
Группа C
Команда И В Н П О
ФранцияФранция32107
ДанияДания31205
ПеруПеру31023
АвстралияАвстралия30121
 
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ХорватияХорватия33009
АргентинаАргентина31114
НигерияНигерия31023
ИсландияИсландия30121
 
Группа E
Команда И В Н П О
БразилияБразилия32107
ШвейцарияШвейцария31205
СербияСербия31023
Коста-РикаКоста-Рика30121
 
Группа F
Команда И В Н П О
ШвецияШвеция32016
МексикаМексика32016
Республика КореяРеспублика Корея31023
ГерманияГермания31023
 
Группа G
Команда И В Н П О
БельгияБельгия33009
АнглияАнглия32016
ТунисТунис31023
ПанамаПанама30030
 
Группа H
Команда И В Н П О
КолумбияКолумбия32016
ЯпонияЯпония31114
СенегалСенегал31114
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