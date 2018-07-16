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Во время финала ЧМ в "Лужниках" задержали более 30 человек

На шестерых из них составили протоколы за попытку выбежать на футбольное поле

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Более 30 человек привлечены к административной ответственности за различные нарушения во время финала чемпионата мира по футболу в минувшее воскресенье, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

"В течение дня и вечера воскресенья в районе стадиона "Лужники", где прошел финальный матч ЧМ, за различные нарушения были задержаны и привлечены к административной ответственности более 30 человек", - сказал собеседник агентства.

По его словам, за попытки выбежать на футбольное поле были задержаны шесть человек.

МоскваПолиция составила протоколы о нарушении на поле "Лужников" во время финала ЧМЧитать подробнее

Наибольшее число нарушителей - 19 человек - задержаны за "проникновение на охраняемый объект".

Ранее в понедельник источник сообщал о трех попытках выхода на футбольное поле посторонних людей в ходе воскресного финального матча чемпионата мира и церемонии награждения в Лужниках. "Инциденты случились в 19:10, 20:10 и 20:35. Задержаны для составления протоколов шесть человек", - сказал собеседник агентства.

Ранее столичная полиция сообщила, что три девушки и молодой человек, выбежавшие на футбольное поле во время матча, доставлены в полицию.

Финальный матч ЧМ-2018 между командами Франции и Хорватии был приостановлен из-за того, что несколько человек в форме, похожей на форму сотрудников правоохранительных органов, выбежали на поле. Одного из них вынесли за пределы поля за ноги и за руки. Это произошло примерно на 50-й минуте матча.

Позднее ответственность за эту акцию взяла на себя группа Pussy Riot.

Финал чемпионата мира-2018

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Игрок сборной Франции Бенжамен Менди во время церемонии награжденияПрезидент Франции Франсуа Макрон (в центре) радуется голу своей командыФранцуз Бенжамен Павар отмечает победуФутболисты сборной Франции празднуют победуPussy Riot взяли на себя ответственность за выбежавших на поле по ходу матча посторонних людейВратарь сборной Хорватии Даниел Субашич после очередного пропущенного гола
Игрок сборной Франции Бенжамен Менди во время церемонии награждения
Теги: ЧМ-2018, Pussy Riot

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Плей-офф
1/8 финала
УругвайУругвай2:1ПортугалияПортугалия
ФранцияФранция4:3АргентинаАргентина
БразилияБразилия2:0МексикаМексика
БельгияБельгия3:2ЯпонияЯпония
ИспанияИспания1:1
(3:4)		РоссияРоссия
ХорватияХорватия1:1
(3:2)		ДанияДания
ШвецияШвеция1:0ШвейцарияШвейцария
КолумбияКолумбия1:1
(3:4)		АнглияАнглия
Четвертьфинал
УругвайУругвай0:2ФранцияФранция
БразилияБразилия1:2БельгияБельгия
РоссияРоссия2:2
(3:4)		ХорватияХорватия
ШвецияШвеция0:2АнглияАнглия
Полуфинал
ФранцияФранция1:0БельгияБельгия
ХорватияХорватия2:1АнглияАнглия
Матч за 3 место
БельгияБельгия2:0АнглияАнглия
Финал
ФранцияФранция4:2ХорватияХорватия
Групповой этап
Группа A
Команда И В Н П О
УругвайУругвай33009
РоссияРоссия32016
Саудовская АравияСаудовская Аравия31023
ЕгипетЕгипет30030
 
Группа B
Команда И В Н П О
ИспанияИспания31205
ПортугалияПортугалия31205
И.Р. ИранИ.Р. Иран31114
МароккоМарокко30121
 
Группа C
Команда И В Н П О
ФранцияФранция32107
ДанияДания31205
ПеруПеру31023
АвстралияАвстралия30121
 
Группа D
Команда И В Н П О
ХорватияХорватия33009
АргентинаАргентина31114
НигерияНигерия31023
ИсландияИсландия30121
 
Группа E
Команда И В Н П О
БразилияБразилия32107
ШвейцарияШвейцария31205
СербияСербия31023
Коста-РикаКоста-Рика30121
 
Группа F
Команда И В Н П О
ШвецияШвеция32016
МексикаМексика32016
Республика КореяРеспублика Корея31023
ГерманияГермания31023
 
Группа G
Команда И В Н П О
БельгияБельгия33009
АнглияАнглия32016
ТунисТунис31023
ПанамаПанама30030
 
Группа H
Команда И В Н П О
КолумбияКолумбия32016
ЯпонияЯпония31114
СенегалСенегал31114
ПольшаПольша31023
 
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