Во время финала ЧМ в "Лужниках" задержали более 30 человек

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Более 30 человек привлечены к административной ответственности за различные нарушения во время финала чемпионата мира по футболу в минувшее воскресенье, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

"В течение дня и вечера воскресенья в районе стадиона "Лужники", где прошел финальный матч ЧМ, за различные нарушения были задержаны и привлечены к административной ответственности более 30 человек", - сказал собеседник агентства.

По его словам, за попытки выбежать на футбольное поле были задержаны шесть человек.

Наибольшее число нарушителей - 19 человек - задержаны за "проникновение на охраняемый объект".

Ранее в понедельник источник сообщал о трех попытках выхода на футбольное поле посторонних людей в ходе воскресного финального матча чемпионата мира и церемонии награждения в Лужниках. "Инциденты случились в 19:10, 20:10 и 20:35. Задержаны для составления протоколов шесть человек", - сказал собеседник агентства.

Ранее столичная полиция сообщила, что три девушки и молодой человек, выбежавшие на футбольное поле во время матча, доставлены в полицию.

Финальный матч ЧМ-2018 между командами Франции и Хорватии был приостановлен из-за того, что несколько человек в форме, похожей на форму сотрудников правоохранительных органов, выбежали на поле. Одного из них вынесли за пределы поля за ноги и за руки. Это произошло примерно на 50-й минуте матча.

Позднее ответственность за эту акцию взяла на себя группа Pussy Riot.