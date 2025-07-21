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Что произошло за день: понедельник, 21 июля

МРОТ на 2026 год, подтопления в Москве и британские санкции против российских танкеров

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Минтруд РФ предложил установить МРОТ на 2026 год на уровне 27 тыс. рублей.

- Переговоры РФ и Украины могут пройти в Стамбуле в среду или четверг, сообщает издание Independent Turkce со ссылкой на источники. Индекс МосБиржи превысил 2820п в ожидании переговоров и снижения ставки ЦБ.

- Месячная норма осадков выпала в ряде районов Москвы за ночь и в утренние часы понедельника. Дождь в столице и области продолжался до вечера. Из-за дождя и подтоплений временно перекрывали движение в некоторых районах, в том числе, на Сколковском шоссе. На одной из улиц в столичном Люблино перекрывали движение из-за провала дороги. Были затоплены пешеходный тоннель на станции "Павшино", проезжая часть под Ростокинским мостом. Поезда Павелецкого направления шли с опозданиями. В Подмосковье размыло мост через реку, соединявший ряд деревень и СНТ.

- РСХБ предупредил о временных ограничениях по картам UnionPay в странах Евросоюза. Ограничения действуют в Болгарии, Венгрии, Германии, Греции, Испании, Италии, Кипре, Латвии, Литве, Финляндии, Франции и ряде других стран.

- Лондон добавил в санкционные списки по России 135 танкеров. Ограничения направлены против танкеров, которые являются частью флота, незаконно перевезшего с начала 2024 года груза на $24 млрд, заявляют в МИД Великобритании. Кроме того, под санкции попало торговое подразделение "ЛУКОЙЛа" в Дубае.

- Москва будет ждать официальные итоги разбирательства о крушении самолета AZAL. Так в Кремле прокомментировали сообщения о планах Азербайджана подать иск в международные судебные инстанции против России.

- Прокуроры проверят подорожание воды в аэропортах на фоне задержек рейсов. В некоторых их них, по сообщениям СМИ, цена на пол-литровую бутылку воды превысила 400 рублей. На запасные аэродромы из-за вводившихся ограничений с 8:00 по московскому времени воскресенья до 08:00 понедельника ушли 59 самолетов.

- Россиянок допустили к участию в командном ЧМ по шахматам. Россиянки выступят на командном ЧМ под флагом ФИДЕ "при условии получения от МОК письма об отсутствии возражений".

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