Что произошло за день: четверг, 30 апреля

Заболевание Михаила Мишустина, уход из жизни мэра Ставрополя и никакой раздачи денег

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Михаил Мишустин заразился коронавирусом и ушел на самоизоляцию. Он будет находиться под наблюдением врачей в одном из медучреждений, все контактировавшие с Мишустиным в последнее время изолированы. Сергей Собянин рассказал, что глава кабмина старался минимизировать контакты, но даже это его не уберегло. Исполнять обязанности главы правительства будет первый вице-премьер Андрей Белоусов.

- В России зафиксирован рекордный рост числа заболевших коронавирусом. За последние сутки выявлено еще 7 099 инфицированных, число заразившихся по всей стране достигло 106 498 человек. В ВОЗ заявляют, что Россия входит в "период стабилизации" ситуации с коронавирусом, но это еще не выход на плато. Сергей Собянин констатирует, что столица не прошла даже половины пути к победе над COVID-19. Он допускает, что временные госпитали придется разворачивать на ВДНХ и стадионах.

- Регионы в преддверии праздников ужесточают меры контроля карантина. В случае нарушения режима самоизоляции к июню можно прогнозировать новый всплеск заболеваемости. Чтобы его не допустить, все больше субъектов вводят обязательный масочный режим. На московских улицах полицейские будут проверять пропуска у прохожих, для поездки на дачу также нужно будет оформить пропуск.

- Умер мэр Ставрополя Андрей Джатдоев. Ему было 57 лет. Он был главой Ставрополя с осени 2016 года. По информации источника, причиной смерти мэра мог стать оторвавшийся тромб.

- Песков заявил, что не обещал возможной раздачи денег россиянам на фоне COVID-19. "Этого не было. Это ошибочная подача информации", - заявил он, комментируя сообщения СМИ о его недавнем интервью на тему коронавируса.

- Сергей Лавров прокомментировал слухи о дипломате-отравителе в Праге. Он назвал немыслимыми предположения чешских СМИ о том, что некий мужчина с российским диппаспортом и с ядом рицином собирался отравить старосту района Прага-6 Онджея Коларжа и мэра Праги Зденека Гржиба.

- USM Алишера Усманова приобретет 100% "ИКС Холдинга". Сделка пройдет через обмен долей акций компании с основателем и владельцем "ИКС Холдинга" Антоном Черепенниковым.

- Харрисон Форд на самолете опасно сблизился со взлетающим лайнером. Федеральное управление гражданской авиации США расследует инцидент, в ходе которого актер по ошибке пролетел на небольшом самолете над ВПП, опасно сблизившись с другим самолетом.