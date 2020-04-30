Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:28Заразились
на 30.04В России 106 498+7 099В мире 3 193 886+77 488

Что произошло за день: четверг, 30 апреля

Заболевание Михаила Мишустина, уход из жизни мэра Ставрополя и никакой раздачи денег

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Михаил Мишустин заразился коронавирусом и ушел на самоизоляцию. Он будет находиться под наблюдением врачей в одном из медучреждений, все контактировавшие с Мишустиным в последнее время изолированы. Сергей Собянин рассказал, что глава кабмина старался минимизировать контакты, но даже это его не уберегло. Исполнять обязанности главы правительства будет первый вице-премьер Андрей Белоусов.

- В России зафиксирован рекордный рост числа заболевших коронавирусом. За последние сутки выявлено еще 7 099 инфицированных, число заразившихся по всей стране достигло 106 498 человек. В ВОЗ заявляют, что Россия входит в "период стабилизации" ситуации с коронавирусом, но это еще не выход на плато. Сергей Собянин констатирует, что столица не прошла даже половины пути к победе над COVID-19. Он допускает, что временные госпитали придется разворачивать на ВДНХ и стадионах.

- Регионы в преддверии праздников ужесточают меры контроля карантина. В случае нарушения режима самоизоляции к июню можно прогнозировать новый всплеск заболеваемости. Чтобы его не допустить, все больше субъектов вводят обязательный масочный режим. На московских улицах полицейские будут проверять пропуска у прохожих, для поездки на дачу также нужно будет оформить пропуск.

- Умер мэр Ставрополя Андрей Джатдоев. Ему было 57 лет. Он был главой Ставрополя с осени 2016 года. По информации источника, причиной смерти мэра мог стать оторвавшийся тромб.

- Песков заявил, что не обещал возможной раздачи денег россиянам на фоне COVID-19. "Этого не было. Это ошибочная подача информации", - заявил он, комментируя сообщения СМИ о его недавнем интервью на тему коронавируса.

- Сергей Лавров прокомментировал слухи о дипломате-отравителе в Праге. Он назвал немыслимыми предположения чешских СМИ о том, что некий мужчина с российским диппаспортом и с ядом рицином собирался отравить старосту района Прага-6 Онджея Коларжа и мэра Праги Зденека Гржиба.

- USM Алишера Усманова приобретет 100% "ИКС Холдинга". Сделка пройдет через обмен долей акций компании с основателем и владельцем "ИКС Холдинга" Антоном Черепенниковым.

- Харрисон Форд на самолете опасно сблизился со взлетающим лайнером. Федеральное управление гражданской авиации США расследует инцидент, в ходе которого актер по ошибке пролетел на небольшом самолете над ВПП, опасно сблизившись с другим самолетом.

Новости

Саратовский министр уволилась на фоне скандальной закупки масок по 425 рублей

Мишустин будет находиться под наблюдением врачей в одном из медучреждений

Власти Саратовской области отменили закупку масок по 425 рублей за штуку

Собянин сказал, что у половины тяжелобольных были отрицательные тесты на COVID-19

Андрей Белоусов назначен и.о. премьера РФ

Андрей Белоусов назначен и.о. премьера РФ

Собянин заявил, что даже отказ от лишних контактов не спас Мишустина от заражения

Путин поддержал назначение Белоусова и.о премьера на время самоизоляции Мишустина

Михаил Мишустин заразился коронавирусом и ушел на самоизоляцию

Михаил Мишустин заразился коронавирусом и ушел на самоизоляцию

Еще четыре региона РФ ввели обязательное ношение масок с 1 мая

На Чаяндинском месторождении в Якутии организуют медучреждение с ИВЛ для больных COVID-19

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');