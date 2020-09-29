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Что произошло за день: вторник, 29 сентября

Новый этап обострения карабахского конфликта, продление каникул московским школьникам и взлет евро

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Продолжаются боестолкновения в Нагорном Карабахе. Никол Пашинян назвал происходящее войной. Ереван заявил об обстреле Азербайджаном города Варденис в Армении и объявил о готовности применять системы большей дальности и мощи. Кроме того, Армения заявляет, что их Су-25 был сбит на территории страны турецким F-16. Баку и Анкара обвинения в атаке на самолет отвергли. Проживающие в РФ азербайджанцы стали просить посольство в Москве отправить их на фронт, пока же в Нагорный Карабах прибыл экс-президент Армении Роберт Кочарян.

- В 83 регионах России за сутки выявлено 8 232 заболевших коронавирусом. В столице зафиксировано 2300 новых случаев заражения, прирост стал максимальным с 31 мая. В Госдуме за неделю с COVID-19 госпитализированы 8 депутатов. В Роспотребнадзоре предсказали выход РФ на плато по коронавирусу к ноябрю.

- Собянин закрыл московские школы на каникулы с 5 по 18 октября. Это сделано для снижения заболеваемости. При этом детские сады продолжат работать по обычному графику.

- Сын экс-губернатора Левченко арестован на два месяца. Следствие назвало его организатором мошенничества в особо крупном размере.

- Белоруссия объявила о санкциях в отношении балтийских государств. Представитель белорусского МИД уточнил, что введенные санкции носят персональный характер.

- Суд увеличил срок наказания историку Дмитриеву до 13 лет колонии. Срок увеличен по статье о сексуальном насилии над приемной дочерью. Дело по статьям об изготовлении детской порнографии и хранении фрагментов ружья отправлено на пересмотр.

- Курс евро превысил на торгах 93 рубля. Рубль дешевел на Мосбирже на негативном внешнеполитическом фоне и в отсутствие внутренних факторов поддержки.

- Макрон встретился с Тихановской в Вильнюсе. Сообщалось, что они говорили о возможности проведения переговоров о новых президентских выборах в Белоруссии. В Кремле сочли встречу знаком поддержки белорусской оппозиционерки со стороны Парижа. В Минске назвали эти переговоры бессмысленными и поспешными.

- Керченская паромная переправа прекратила работу из-за отсутствия спроса. В 2019-2020 годах автопассажирский паром не выполнил ни одного рейса в проливе. Последний грузовой рейс был совершен 28 сентября.

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