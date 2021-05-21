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Что произошло за день: пятница, 21 мая

Нападение в пермской школе, гибель людей в ростовском коллекторе и первая победа российских хоккеистов на ЧМ

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Учащийся лицея в Пермском крае ранил учительницу ножом в шею. По оценкам врачей, состояние женщины тяжелое, стабильное. Нападавшего задержали, возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство. Источник "Интерфакса" отметил, что это был неуравновешенный подросток и у него с этой учительницей был затяжной конфликт. Юношу проверят на вменяемость.

- Десять рабочих погибли на очистных сооружениях в Ростовской области, сообщили в администрации Таганрога. Еще восемь человек пострадали от отравления метаном, из них пятеро в реанимации. Возбуждено уголовное дело. По словам губернатора Ростовской области, во время работ в коллекторе произошел прорыв метана, сотрудники водоканала могли погибнуть из-за несоблюдения техники безопасности.

- В России за сутки выявлено 8,9 тыс. случаев заражения коронавирусом. За этот период в стране скончались 389 человек. Рособрнадзор не нашел предпосылок для переноса ЕГЭ из-за пандемии, а Петербург продляет ограничения по коронавирусу до 12 июля.

- Tesla в скором времени может выйти на российский рынок, заявил Илон Маск в своем выступлении на форуме "Новое знание" в режиме видеосвязи. Российские регионы сразу стали предлагать предпринимателю сотрудничество: так Андрей Воробьев пригласил Маска построить завод Tesla в Подмосковье, мэрия Москвы обещает помочь локализовать производство.

- ЦДМ на Лубянке закрыли на неделю за нарушение антиковидных мер после автограф-сессии с актерами фильма "Майор Гром", которая собрала толпу людей. В магазине пообещали, что он откроется в штатном режиме для посетителей 25 мая.

- Сбой в работе системы регистрации произошел в "Шереметьево". Из-за неполадок были задержаны или перенесены десятки рейсов "Аэрофлота". В американской компании глобальной системы бронирования Sabre подтвердили, что в пятницу в системе произошел сбой, сейчас работа полностью восстановлена.

- Сборная России победила Чехию в матче первого тура группового этапа ЧМ-2021 по хоккею. Национальная команда РФ, выступающая под флагом ОКР из-за санкций, выиграла со счетом 4:3 (1:1, 1:1, 2:1).

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