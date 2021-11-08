Что произошло за день: понедельник, 8 ноября

Проблемы с QR-кодами на портале "Госуслуг", тысячи мигрантов у границы Польши и назначение содиректора TCS Group Holding

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Утром на портале "Госуслуг" срок действия сертификатов о вакцинации сократился до полугода. После появления жалоб пользователей портал стал недоступен, позднее срок действия сертификатов был восстановлен. В Минцифры объяснили произошедшее техническими работами. Между тем с понедельника вводится новая форма сертификатов о вакцинации, ранее оформленные справки должны обновиться автоматически.

- В России коронавирусом заразились еще 39 400 человек. Скончались 1 190 пациентов. В Кремле отметили, что эффективность режима нерабочих дней оценивать пока рано.

- Тысячи мигрантов собрались у границы Польши. Пограничники сообщили о предотвращенных попытках прорваться на территорию страны.

- Google и Telegram оштрафованы на 2 и 4 млн руб. за отказ удалять запрещенный контент. Еще два протокола в отношении Google будут рассмотрены в суде 29 ноября.

- Руководить TCS Group Holding будут Оливер Хьюз и Павел Федоров. Сам Хьюз объяснил появление содиректора в головной компании Тинькофф банка и "Тинькофф страхования" развитием бизнеса.

- Лев Пономарев получил штраф за отсутствие маркировки о статусе физлица-иноагента в соцсетях. Правозащитник, признанный в России иноагентом в декабре 2020 года, должен будет выплатить 10 тысяч рублей.

- Пользователи Twitter проголосовали за то, чтобы Илон Маск продал 10% принадлежащих ему акций Tesla. Примерная сумма - около $21 млрд. Новость спровоцировала снижение акций компании в ходе торгов в понедельник.

- Совет попечителей МХАТ им. Горького прекратил свои отношения с театром. Председатель совета Игорь Кудряшкин отметил, что работа строилась на основе творческой политики бывшего худрука Эдуарда Боякова, а планы нового гендиректора Владимира Кехмана остаются неизвестными.