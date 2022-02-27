Что произошло за день: воскресенье, 27 февраля

Переговоры России и Украины, новые антироссийские санкции ЕС и референдум в Белоруссии

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Россия и Украина договорились о проведении переговоров. Российская делегация, состоящая из представителей МИД, Минобороны и других ведомств, прибыла на встречу в Белоруссию утром. Но украинская сторона заявила о невозможности проведения переговоров в Белоруссии, предложив выбрать "страну, с территории которой не летят ракеты". И попросила изменить место переговоров на приграничную территорию. В итоге сторонам удалось договориться о деталях встречи.

- Российские военные сообщили о полной блокировке Херсона и Бердянска на Украине. Они также взяли под контроль аэродром Чернобаевка под Херсоном и город Геническ. Под Харьковом задержали более 400 украинских военных. С начала операции было уничтожено 1067 объектов военной инфраструктуры Украины. Минобороны признало, что есть потери среди российских военных.

- Силы ДНР и ЛНР продвинулись вглубь украинской территории на 12-56 км. Глубина продвижения сил ЛНР с начала операции составила 56 км. Группировка войск ДНР продвинулась еще на 12 км в направлении Петровского, увеличив до 17 число взятых под контроль населенных пунктов.

- Украина призвала лишить Россию права голоса в Совбезе ООН. С таким предложением выступил президент страны Владимир Зеленский. Он также сообщил, что Украина подала иск против РФ в Международный суд ООН в Гааге "за искажение понятия геноцида".

- Евросоюз полностью закроет свое небо для российских самолетов. Это коснется полетов и авиакомпаний, и частных джетов, пояснила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен. Ранее решения о закрытии воздушного пространства европейские страны принимали по отдельности.

- Павел Дуров посетовал на обилие фейковой информации об украинских событиях в телеграмм-каналах. Сначала он пригрозил ограничить работу таких каналов, потом взял свои слова обратно.

- Референдум по поправкам в конституцию Белоруссии состоялся. ЦИК Белоруссии зафиксировал достаточную явку граждан для признания его состоявшимся. Правозащитники сообщили о 88 задержанных на акциях протеста возле избирательных участков.