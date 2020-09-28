Что произошло за день: понедельник, 28 сентября

Разворачивающийся конфликт в Карабахе, визит Меркель к Навальному и обвинение сыну экс-губернатора Левченко

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Продолжаются бои в непризнанной Нагорно-Карабахской республике. Баку заявляет об убитых в Карабахе армянах-наемниках из Сирии, в Ереване настаивают, что это Турция перебросила в Азербайджан боевиков из северных районов Сирии. Реджеп Тайип Эрдоган называет Нагорный Карабах территорией, оккупированной Арменией. В Кремле призывают прекратить боевые действия и не считают обострение конфликта попыткой повлиять на Россию. Президент Азербайджана подписал распоряжение о частичной мобилизации, Армения запретила военнослужащим запаса выезд за рубеж.

- За сутки в 84 регионах РФ выявлено более 8 тыс. заболевших COVID-19. В Москве суточный прирост составил 2217. На фоне роста заболеваемости в столице продолжают закрывать магазины за несоблюдение масочного режима, в метро при входе стали проверять маски. Глава Роспотребнадзора объяснила рост случаев COVID-19 в стране сезонностью и заявила, что о второй волне коронавируса говорить нельзя, потому что это единый эпидемиологический процесс. Владимир Путин напомнил россиянам, что борьба с вирусом не закончена и призвал вместе противостоять распространению COVID-19.

- Сына иркутского экс-губернатора обвинили в крупном мошенничестве. В СК сообщили, что установлена причастность Андрея Левченко, который был этапирован в Москву, к хищению средств Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области. КПРФ обещает правовую помощь фигуранту дела.

- В ЕС согласовали расширение списка санкций против РФ за Крымский мост. Послы одобрили санкции против двух человек и четырех компаний. Официальное решение Совета Евросоюза по этому вопросу состоится на текущей неделе.

- Ангела Меркель посетила Навального в берлинской клинике. Изначально об этом сообщили СМИ, затем сам оппозиционер подтвердил визит канцлера, назвав его частной встречей.

- Курс евро превысил 92 рубля впервые с 21 января 2016 года. Доллар в ходе торгов на Мосбирже достигал 79 руб./$1 впервые со 2 апреля.

- Светлана Алексиевич уехала из Белоруссии в Германию. Ее помощница заявила, что писательница улетела по своим личным делам. По данным КС белорусской оппозиции, Алексиевич пройдет в Германии лечение.

- Кассир башкирского банка получила пять лет колонии за присвоение 25 млн рублей. Ее муж, который полтора месяца скрывался с супругой и детьми в Казани, осужден на шесть лет.