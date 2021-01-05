Что произошло за день: вторник, 5 января

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Страны ОПЕК+ договорились об уровнях добычи нефти на февраль. РФ в феврале увеличит добычу нефти на 75 тыс. б/с в рамках сделки ОПЕК+ и на тот же объем в марте. Условия предусматривают поэтапное увеличение добычи в данный период на 10 и 65 тыс. б/с соответственно.

- В России появился фонд для помощи детям с орфанными заболеваниями. Он будет наполняться за счет налогов на доходы для физических лиц свыше 5 млн рублей в год.

- Российское судно "Герои Даманского" с 60 рыбаками потеряло ход в Охотском море. Его сети намотались на винт. На борту 600 тонн улова. К месту инцидента направлено спасательное судно. Оно прибудет, предположительно, завтра вечером, преодолев 700 км.

- Президент РФ Владимир Путин поставил перед правительством задачу восстановить в 2021 году рынок труда и снизить безработицу. Об этом он заявил на прошедшем во вторник совещании по вопросам социальной защиты населения. Обращаясь к мэру Москвы Сергею Собянину, Путин выразил надежду, что бюджет столицы будет выполняться с профицитом и заимствования не понадобятся.

- Минтруда РФ разработало новый алгоритм определения размера ежемесячного пособия на детей от 3 до 7 лет включительно. Ведомство предлагает в 2021 году установить в каждом регионе трехступенчатую систему таких выплат. Их размер будет зависеть от уровня доходов семьи.

- В четырех областях Центрального федерального округа введен режим повышенной готовности из-за снежного циклона и ледяного дождя. Жители 1028 населенных пунктов Тверской области остались без света. Аварийное отключение электроснабжения также произошло в более 7,5 тыс. жилых домов и 35 соцобъектах в Иркутской области. Авария оставила без света около тысячи человек на юге Сахалина.

- Президент РФ Владимир Путин обсудил с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель возможные перспективы совместного производства вакцин против коронавируса.

- В Петербурге во время ссоры мужчина зарезал жену и пытался скрыться от полиции через балкон соседей, но сорвался и погиб. Их ребенок помещен в больницу с поверхностными порезами. Возбуждено уголовное дело.

- Российские лыжники заняли первые пять мест в гонке "Тур де Ски" в итальянском Тоблахе.

- Спотовая цена газа в Европе в первый день торгов в новом году во вторник выросла до $253,5 за тысячу кубометров. Это максимальное значение за последние 23 месяца – с 25 января 2019 года. Причиной тому стало понижение температуры, сокращение поступления газа из России, а также через море – в сжиженном виде.

- В Англии с вечера понедельника ввели очередной, третий по счету, режим самоизоляции, который продлится минимум семь недель, до 15 февраля. Власти пытаются остановить распространение "британского" штамма коронавируса COVID-19. Жесткие ограничения касаются учебных заведений, ресторанов, сферы развлечений, а также магазинов, продающих товары не первой необходимости. Власти надеются, что смогут в начале марта приступить к ослаблению локдауна.