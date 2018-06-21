Москва

Девятерых иностранных болельщиков отправили в московские СИЗО за кражи

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - В следственных изоляторах Москвы содержатся девять приехавших в Россию на чемпионат мира по футболу иностранных граждан, арестованных за кражи, сообщил "Интерфаксу" в четверг ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.

"В общей сложности в изоляторах Москвы содержится девять иностранных болельщиков, двое из которых женщины. Арестованные являются гражданами Мексики, Перу, Бразилии, Казахстана, Ирана", - сказал он.

По его словам, особых жалоб по условиям содержания иностранцы не высказывают, некоторые с непривычки жалуются на невкусную еду. "Но это не потому, что еда плохая, кормят их хорошо, а потому что они привыкли к другому рациону, к более острой, например, пище. Поэтому сейчас они привыкают", - сказал ответственный секретарь.

Он также рассказал, что обе женщины содержаться в камере на десять человек, большой и просторной. В ней имеются телевизор и холодильник. "Их сокамерницы ранее не судимые, задержаны за совершение ненасильственных преступлений - кражи, мошенничества, незаконный оборот наркотиков. Мы проверили условия содержания их в СИЗО, они вполне нормальные", - сказал представитель ОНК.

Мельников отметил, что все находящиеся в СИЗО болельщики, вне зависимости от гражданства, имеют возможность смотреть футбольные матчи. По словам представителя ОНК, администрация столичных СИЗО постаралась оснастить телевизорами максимальное количество камер.

"Отмечу, что находясь в СИЗО, иностранные граждане имеют право пользоваться любой медицинской помощью, несмотря на то, что у них нет страхового полиса. Так, гражданка Перу, у которой болело горло, была осмотрена врачом и уже получает назначенное им лечение", - резюмировал Мельников.

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Теги: Москва, ЧМ-2018
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