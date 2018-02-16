Российскому сноубордисту Олюнину сделали операцию полученной на Олимпиаде травмы

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Российский сноубордист Николай Олюнин успешно прооперирован в Южной Корее после получения травмы на соревнованиях, сообщает его жена Мария Олюнина.

"Так как под давлением одна кость вдавила другую, то образовавшееся пространство заменили твердой красной костью. Работа проделана большая. Спасибо нашим ребятам и докторам из Олимпийского комитета, которые сделали все для того, чтобы предоставить нам лучших специалистов. Спасибо всем за поддержку, все кто был с нами и переживал за Колю", - написала Олюнина в своем инстаграме в пятницу.

Олюнин получил травму во время полуфинального заезда в борд-кроссе на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане. Сразу после этого он был отправлен в больницу. У него был диагностирован разрыв мениска. Врачи заявляли, что продолжение карьеры сноубордиста пока остается под вопросом.