ЦСКА победил "Црвену Звезду" и вышел в 1/8 финала Лиги Европы

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Футболисты московского ЦСКА завоевали путевку в 1/8 финала Лиги Европы УЕФА, победив по сумме двух встреч сербскую "Црвену Звезду".

В ответной встрече, прошедшей в Москве в среду, армейцы одержали победу со счетом 1:0, забив единственный мяч в компенсированное к первому тайму время. Автором гола стал Алан Дзагоев.

Первый матч, прошедший на прошлой неделе в Белграде, завершился вничью, - 0:0.

"Интерфакс" вел текстовую трансляцию встречи.

ВСЁ! Гол Дзагоева вывел нас в 1/8 финала Лиги Европы! #ЦСКАЦрвенаЗвезда pic.twitter.com/0eMMCygmcg — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 21 февраля 2018 г.

Матчи с участием остальных российских клубов пройдут 22 февраля.

Матч "Локомотив"-"Ницца" обслужит чешская бригада судей, которую возглавит Павел Краловец, сообщается на официальном сайте УЕФА во вторник. Начало- 19:00 мск. Первую встречу во Франции "железнодорожники" выиграли со счетом 3:2.

Матч "Зенит" -"Селтик" рассудят испанцы во главе с Антонио Матеу Лаосом. В Шотландии петербуржцы потерпели поражение - 1:0. Начало встречи - 21:00.

Поединок "Атлетик Бильбао" - "Спартак" рассудит бригада судей во главе с немцем Тобиасом Штилером. Столичная команда на своем поле проиграла стартовую встречу со счетом 1:3.