Генсек ООН приветствовал решение КНДР отправить делегацию на Олимпиаду в Южную Корею

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Генсек ООН Антониу Гутерриш приветствовал решение КНДР отправить свою делегацию на зимнюю Олимпиаду в Южную Корею, а также прогресс в переговорах между Югом и Севером, заявил журналистам во вторник представитель ООН Стефан Дюжаррик.

По информации западных СМИ, Дюжаррик заявил, что генсек ООН полагает, что резолюция Генассамблеи ООН, в которой говорится о способности Олимпиады "содействовать возникновению атмосферы мира, толерантности и понимания между странами имеет особое значение для Корейского полуострова и за его пределами".

По его словам, также Гутерриш приветствовал "договоренность работать с целью ослабления военной напряженности, проведения переговоров между военными и возобновление работы горячей линии для военных Юга и Севера".

"Восстановление и укрепление подобных каналов крайне важно для снижения риска возникновения неправильных оценок и спорных вопросов для сокращения напряженности в регионе", - отмечается в его заявлении.

Ранее сообщалось, что Сеул и Пхеньян договорились об участии северокорейских спортсменов в Олимпийских играх с 9 по 25 февраля в Пхенчхане.