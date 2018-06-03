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Обнародован окончательный состав сборной России по футболу на ЧМ-2018

Как сообщили в Российском футбольном союзе, в него вошли 23 игрока

Обнародован окончательный состав сборной России по футболу на ЧМ-2018
Национальная сборная России перед товарищеским матчем с Австрией
Фото: Reuters

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Тренерский штаб национальной сборной России обнародовал окончательный состав команды для участия в чемпионате мира ФИФА 2018, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

В него вошли 23 футболиста:

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Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА Москва), Владимир Габулов ("Брюгге" Бельгия), Андрей Лунев ("Зенит" Санкт-Петербург).

Защитники: Владимир Гранат ("Рубин" Казань), Сергей Игнашевич (ЦСКА), Федор Кудряшов ("Рубин"), Илья Кутепов ("Спартак" Москва), Андрей Семенов ("Ахмат" Грозный), Игорь Смольников ("Зенит"), Марио Фернандес (ЦСКА).

Полузащитники: Юрий Газинский ("Краснодар"), Александр Головин (ЦСКА), Алан Дзагоев (ЦСКА), Александр Ерохин ("Зенит"), Юрий Жирков ("Зенит"), Роман Зобнин ("Спартак"), Далер Кузяев ("Зенит"), Антон Миранчук ("Локомотив" Москва), Александр Самедов ("Спартак"), Денис Черышев ("Вильярреал" Испания).

Нападающие: Артем Дзюба ("Арсенал" Тула), Алексей Миранчук ("Локомотив"), Федор Смолов ("Краснодар").

Чемпионат мира по футболу пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Матчи примут Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Екатеринбург и Сочи.

В воскресенье на Манежной площади в Москве встретили Кубок чемпионата мира по футболу. В столицу он вернулся после кругосветного путешествия в 50 странах и 24 городах России.

Сборная России на чемпионате мира по футболу

29 фотографий
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов (в центре на втором плане)Вратарь Игорь Акинфеев (ЦСКА)Вратарь Владимир Габулов (&quot;Брюгге&quot; Бельгия)Вратарь Сослан Джанаев (&quot;Рубин&quot;)Вратарь Андрей Лунев (&quot;Зенит&quot;)Защитник Владимир Гранат (&quot;Рубин&quot;)
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов (в центре на втором плане)
Теги: футбол, ЧМ-2018, Россия
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Группа A
Команда И В Н П О
РоссияРоссия00000
Саудовская АравияСаудовская Аравия00000
ЕгипетЕгипет00000
УругвайУругвай00000
 
Группа B
Команда И В Н П О
ПортугалияПортугалия00000
ИспанияИспания00000
МароккоМарокко00000
И.Р. ИранИ.Р. Иран00000
 
Группа C
Команда И В Н П О
ФранцияФранция00000
АвстралияАвстралия00000
ПеруПеру00000
ДанияДания00000
 
Группа D
Команда И В Н П О
АргентинаАргентина00000
ИсландияИсландия00000
ХорватияХорватия00000
НигерияНигерия00000
 
Группа E
Команда И В Н П О
БразилияБразилия00000
ШвейцарияШвейцария00000
Коста-РикаКоста-Рика00000
СербияСербия00000
 
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ГерманияГермания00000
МексикаМексика00000
ШвецияШвеция00000
Республика КореяРеспублика Корея00000
 
Группа G
Команда И В Н П О
БельгияБельгия00000
ПанамаПанама00000
ТунисТунис00000
АнглияАнглия00000
 
Группа H
Команда И В Н П О
ПольшаПольша00000
СенегалСенегал00000
КолумбияКолумбия00000
ЯпонияЯпония00000
 
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