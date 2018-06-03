Обнародован окончательный состав сборной России по футболу на ЧМ-2018

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Тренерский штаб национальной сборной России обнародовал окончательный состав команды для участия в чемпионате мира ФИФА 2018, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

В него вошли 23 футболиста:

Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА Москва), Владимир Габулов ("Брюгге" Бельгия), Андрей Лунев ("Зенит" Санкт-Петербург).

Защитники: Владимир Гранат ("Рубин" Казань), Сергей Игнашевич (ЦСКА), Федор Кудряшов ("Рубин"), Илья Кутепов ("Спартак" Москва), Андрей Семенов ("Ахмат" Грозный), Игорь Смольников ("Зенит"), Марио Фернандес (ЦСКА).

Полузащитники: Юрий Газинский ("Краснодар"), Александр Головин (ЦСКА), Алан Дзагоев (ЦСКА), Александр Ерохин ("Зенит"), Юрий Жирков ("Зенит"), Роман Зобнин ("Спартак"), Далер Кузяев ("Зенит"), Антон Миранчук ("Локомотив" Москва), Александр Самедов ("Спартак"), Денис Черышев ("Вильярреал" Испания).

Нападающие: Артем Дзюба ("Арсенал" Тула), Алексей Миранчук ("Локомотив"), Федор Смолов ("Краснодар").

Чемпионат мира по футболу пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Матчи примут Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Екатеринбург и Сочи.

В воскресенье на Манежной площади в Москве встретили Кубок чемпионата мира по футболу. В столицу он вернулся после кругосветного путешествия в 50 странах и 24 городах России.