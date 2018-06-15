Салах не вошел в стартовый состав сборной Египта на матч с Уругваем

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Лидер сборной Египта по футболу Мохамед Салах остался в запасе на матч первого тура группового этапа чемпионата мира-2018 против национальной команды Уругвая.

Стартовые составы обеих команд выглядят следующим образом:

Салах получил травму плеча, играя за английский "Ливерпуль" в финале Лиги чемпионов УЕФА против мадридского "Реала" 26 мая в Киеве; тот матч он не смог доиграть до конца. Между тем, несмотря на травму, Салах вошел в заявку сборной Египта на ЧМ-2018, а недавно сообщалось, что он тренировался в составе команды в общей группе.

"Интерфакс" ведет текстовую трансляцию матча Египет - Уругвай.

Чемпионат мира-2018 стартовал накануне матчем Россия – Саудовская Аравия. Встреча завершилась со счетом 5:0 в пользу россиян. Эти команды, как и Египет с Уругваем, входят в группу А.