Станции метро "Воробьевы горы" и "Университет" вновь открылись для пассажиров

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Станции "Университет" и "Воробьевы горы" Сокольнической линии Московского метрополитена вновь открылись для пассажиров, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе подземки.

Во вторник вечером эти две станции, вблизи которых находится фан-зона Чемпионата мира по футболу, закрывались на вход и выход, поезда их проезжали без остановки.

Ранее в пресс-службе департамента спорта и туризма города сообщили "Интерфаксу", что вход на территорию Фестиваля болельщиков FIFA на Воробьевых горах закрыли из-за большого числа посетителей.