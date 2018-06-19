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В Хамовниках ограничили движение в связи с матчем на стадионе "Лужники"

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - В Хамовниках введены ограничения движения в связи с матчем Португалия-Марокко, который пройдет 20 июня на московском стадионе "Лужники".

"С 19 по 20 июня в Хамовниках автомобилистам необходимо объезжать улицы, доступ к которым закрыт: Лужнецкий проезд, Новодевичья набережная, Ростовская набережная, Саввинская набережная улица Хамовнический Вал (от Новодевичьей набережной до Комсомольского проспекта)", - сообщили "Интерфаксу" во вторник в пресс-службе Центра организации дорожного движения Москвы.

По словам собеседника агентства, во вторник и среду будут закрыты съезды с внутренней стороны ТТК (третье транспортное кольцо) в районе стадиона "Лужники" на улицу Хамовнический Вал и с внешней стороны ТТК на Комсомольский проспект.

В ЦОДД также отметили, что ряд улиц доступен только для владельцев разрешений это Абрикосовский переулок, Малый Саввинский переулок, Новодевичий проезд, улица 10-летия Октября (от Лужнецкого проезда до улицы Усачева).

Также по пропускам можно проехать на улицу Кооперативная (от улицы Усачева до улицы Доватора), Большую Пироговскую (от Лужнецкого проезда до пересечения с улицей Трубецкой), Ефремова (от улицы Хамовнического Вала до Проектируемого проезда №2309), Малую Пироговскую (от Лужнецкого проезда до пересечения с ул. Трубецкой), добавили в ЦОДД.

Спецразрешения потребуются для въезда на улицу Погодинская (от Большого Саввинского переулка до Новодевичьего проезда), улицу Савельева, Усачева (от ул. Хамовнического Вала до пересечения с ул. Трубецкая), Хамовнический Вал (от Комсомольского проспекта до Фрунзенской набережной) Усачевский переулок, Учебный переулок, Фрунзенская набережная, сказали в ЦОДД

Теги: Хамовники, Лужники
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Групповой этап
Группа A
Команда И В Н П О
РоссияРоссия22006
УругвайУругвай11003
Саудовская АравияСаудовская Аравия10010
ЕгипетЕгипет20020
 
Группа B
Команда И В Н П О
И.Р. ИранИ.Р. Иран11003
ПортугалияПортугалия10101
ИспанияИспания10101
МароккоМарокко10010
 
Группа C
Команда И В Н П О
ФранцияФранция11003
ДанияДания11003
АвстралияАвстралия10010
ПеруПеру10010
 
Группа D
Команда И В Н П О
ХорватияХорватия11003
АргентинаАргентина10101
ИсландияИсландия10101
НигерияНигерия10010
 
Группа E
Команда И В Н П О
СербияСербия11003
БразилияБразилия10101
ШвейцарияШвейцария10101
Коста-РикаКоста-Рика10010
 
Группа F
Команда И В Н П О
МексикаМексика11003
ШвецияШвеция11003
Республика КореяРеспублика Корея10010
ГерманияГермания10010
 
Группа G
Команда И В Н П О
БельгияБельгия10003
АнглияАнглия11003
ТунисТунис10010
ПанамаПанама10010
 
Группа H
Команда И В Н П О
ЯпонияЯпония11003
ПольшаПольша00000
СенегалСенегал00000
КолумбияКолумбия10010
 
Плей-офф
1/8 финала
8F1A1B2
8F2C1D2
8F3B1A2
8F4D1C2
8F5E1F2
8F6G1H2
8F7F1E2
8F8H1G2
Четвертьфинал
QF18F18F2
QF28F58F6
QF38F38F4
QF48F78F8
Полуфинал
SF1QF1QF2
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