В Хамовниках ограничили движение в связи с матчем на стадионе "Лужники"

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - В Хамовниках введены ограничения движения в связи с матчем Португалия-Марокко, который пройдет 20 июня на московском стадионе "Лужники".

"С 19 по 20 июня в Хамовниках автомобилистам необходимо объезжать улицы, доступ к которым закрыт: Лужнецкий проезд, Новодевичья набережная, Ростовская набережная, Саввинская набережная улица Хамовнический Вал (от Новодевичьей набережной до Комсомольского проспекта)", - сообщили "Интерфаксу" во вторник в пресс-службе Центра организации дорожного движения Москвы.

По словам собеседника агентства, во вторник и среду будут закрыты съезды с внутренней стороны ТТК (третье транспортное кольцо) в районе стадиона "Лужники" на улицу Хамовнический Вал и с внешней стороны ТТК на Комсомольский проспект.

В ЦОДД также отметили, что ряд улиц доступен только для владельцев разрешений это Абрикосовский переулок, Малый Саввинский переулок, Новодевичий проезд, улица 10-летия Октября (от Лужнецкого проезда до улицы Усачева).

Также по пропускам можно проехать на улицу Кооперативная (от улицы Усачева до улицы Доватора), Большую Пироговскую (от Лужнецкого проезда до пересечения с улицей Трубецкой), Ефремова (от улицы Хамовнического Вала до Проектируемого проезда №2309), Малую Пироговскую (от Лужнецкого проезда до пересечения с ул. Трубецкой), добавили в ЦОДД.

Спецразрешения потребуются для въезда на улицу Погодинская (от Большого Саввинского переулка до Новодевичьего проезда), улицу Савельева, Усачева (от ул. Хамовнического Вала до пересечения с ул. Трубецкая), Хамовнический Вал (от Комсомольского проспекта до Фрунзенской набережной) Усачевский переулок, Учебный переулок, Фрунзенская набережная, сказали в ЦОДД