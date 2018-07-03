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Бышовец назвал команду Колумбии фаворитом в матче с Англией

Есть обновление от 16:00

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Бывший главный тренер сборной России по футболу, эксперт компании "Рейтинг Букмекеров" Анатолий Бышовец считает, что команда Англии проиграет Колумбии в 1/8 финала чемпионата мира-2018.

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"Я думаю, что колумбийцы добьются победы. Для этого есть веские основания. Колумбия показала очень хороший футбол на групповом этапе. Нельзя сказать, что последняя игра (проиграли Сенегалу - ИФ) оказалась идеальной, но борьба есть борьба – команда сыграла на результат. Думаю, что и подустали немножко: Куадрадо был не похож на себя, Фалькао тоже. Сейчас же у них было время перевести дух", - сказал Бышовец "Интерфаксу".

"Думаю, англичане несколько дискомфортно себя чувствуют. Неслучайно большие команды (Аргентина, Германия, Испания – ИФ) проигрывают на нашем мундиале. Вот и Англия выглядит не слишком уверенно. Это проблемы износа. У них за плечами длинный сезон, большое количество игр. Это скажется. Поэтому ставлю на Колумбию", - отметил специалист.

Матч Колумбия – Англия пройдет во вторник и стартует в 21:00 мск. В 17:00 начнется другой матч 1/8 финала – между сборными Швеции и Швейцарии.

"Мне Швеция как-то ближе. Может, потому что там нет швейцарца Шарикова. Шакири, но у меня он Шариков. Как игрок он хорош, но его неприличные жесты меня очень смущают.

Думаю, Швеция сумеет устоять и сыграть рационально – в стиле нашей сборной. Швейцария – бегучая команда, но пространства будет мало. И физически шведы не уступят", - сказал Бышовец.

Накануне прошли два матча 1/8 финала.

Бельгия - Япония

"Что касается наших прогнозов, мы везде попали в яблочко, но, прямо скажем, японцы чуть было сюрприз нам не подкинули (в матче с Бельгией вели с разницей в два мяча, но в итоге проиграли – ИФ). Их даже в какой-то степени жалко: они показали достойный футбол хорошего качества и, мне кажется, смотрелись гораздо лучше, чем Бельгия. Только вот росточка им не хватило: бельгийцы вверху все позабивали. Выход харизматичного Феллайни оправдал себя. Такой духовитый хлопец, повел за собой. И последняя атака – это классика! "Красные дьяволы", конечно, сильнее, но это тот случай, когда они не заслуживали победы. А о команде Акиры Нисино я могу сказать только теплые слова", - отметил эксперт.

Бразилия – Мексика

"Как мы и предполагали, бразильцы выиграли. Для этого было много оснований, но, как я и говорил, в борьбе. Матчи между этими командами всегда складываются остро, интересно, соперники играют в атаку. Но, надо сказать, что индивидуальное мастерство бразильцев решило судьбу матча. Бразилия была хороша, сбалансирована в обороне и в атаке и по делу выиграла", - сказал Бышовец.

Теги: футбол, ЧМ-2018, Анатолий Бышовец

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ФранцияФранция4:3АргентинаАргентина
БразилияБразилия2:0МексикаМексика
БельгияБельгия3:2ЯпонияЯпония
ИспанияИспания1:1
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