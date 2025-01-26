Что произошло за день: воскресенье, 26 января

Выборы в Белоруссии, ЦРУ о происхождении COVD-19 и утилизация мазута из Черного моря

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Александр Лукашенко ожидает развязки украинского кризиса в текущем году. "Я не говорю, что закончится война. <...> Но развязка будет. Свет в конце тоннеля появится в этом году", - сказал президент Белоруссии. Он также заявил, что "граница между Белоруссией и Украиной заминирована, но Минск поддерживает определенные контакты с Киевом". Лукашенко также сказал, что размещенное в Белоруссии ядерное оружие РФ является гарантией мира в стране, а ракетный комплекс "Орешник" должен прибыть со дня на день.

- Выборы президента прошли в Белоруссии. Они признаны состоявшимися. По данным экзитполов, побеждает Александр Лукашенко с примерно 88%. В Евросоюзе отказались считать эти выборы свободными и справедливыми. Лукашенко заявил, что ему все равно, признает ли ЕС голосование.

- Повторные выбросы мазута произошли на Черноморском побережье. Выбросы зафиксированы на 17 участках протяженностью 63,5 км. Между тем стало известно, что из резервного фонда правительства России выделено 1,5 млрд рублей на ликвидацию последствий ЧС.

- Песок с мазутом с побережья Черного моря не будут утилизировать в Ростовской области, заявил врио губернатора региона Юрий Слюсарь. Позднее стало известно, что часть загрязненного песка из Краснодарского края успели привезти на полигон в Семикаракорске Ростовской области несмотря на его неготовность для приема такого материала. Доступ фур с песком был затем закрыт.

- ЦРУ пришло к выводам о наиболее вероятном лабораторном происхождении COVID-19. В разведке также признали, что разгадать источник происхождения коронавируса в условиях недостатка сотрудничества со стороны властей Китая, вероятно, никогда не удастся.

- Российские военные взяли под контроль населенные пункты Зелёное и Великая Новосёлка в ДНР.

- Шахтер погиб на руднике "Таймырский". Главное следственное управление СКР по Красноярскому краю и Хакасии выясняет обстоятельства гибели работника на руднике "Норникеля".