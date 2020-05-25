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Что произошло за день: понедельник, 25 мая

Домашний отпуск россиян и пробный ЕГЭ

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- С 1 июня в РФ начнут снимать ограничения для внутреннего туризма. Первыми заработают санатории с медицинской лицензией, только после них и после отдельного решения - отели, курорты, пляжи, круизы и др. Российские власти советуют гражданам не ездить пока за границу отдыхать, чтобы не завезти в страну вирус и не столкнуться с проблемами при возвращении. Правда идти летом в отпуск планирует меньше трети россиян.

- В России за сутки выявлено 8946 новых заболевших коронавирусом. Коэффициент распространения COVID-19 в стране поднялся до обозначенного Роспотребнадзором порога в 1,0. Ведомство ориентирует регионы на переход к I этапу снятия ограничений при коэффициенте ниже 1,0. Тем не менее, в ближайшее время ожидается смягчение ограничений в Москве: рассматривают возможность поэтапного возобновления деятельности сферы торговли непродовольственными товарами. Кроме того, волонтерам разрешили вновь посещать приюты для бездомных животных. Как предупреждает Роспотребнадзор, масочный режим будет действовать в России еще 1-2 месяца.

- 29 и 30 июня в РФ пройдут пробные ЕГЭ. Однако проведут их не для школьников, а для организаторов. Штатные ЕГЭ по географии, литературе и информатике, которыми должна была открыться основная волна экзаменов, пройдут 3 июля. ЕГЭ по русскому языку пройдет 6 и 7 июля.

- После коронавируса выписаны из больниц Дмитрий Песков и Леонид Федун. Пресс-секретарь президента РФ уточнил, что продолжит лечение дома.

- Правительство РФ утвердило запрет импорта нефтепродуктов до 1 октября. Он не распространяется, в частности, на топливо, перемещаемое транзитом, и на топливо, перемещаемое физлицами для личного пользования.

- Прокурор попросил для предполагаемого шпиона Уилана 18 лет заключения. Приговор будет оглашен 15 июня.

- После воскресной стрельбы в Москве ранены двое, задержаны восемь человек. В СК сообщают, что "трое подозреваемых привлекаются к уголовной ответственности".

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