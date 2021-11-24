Что произошло за день: среда, 24 ноября

"Газпром" в ожидании молдавских денег, назальная вакцина от коронавируса и антипрививочников ждут медики

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Российские медики пригласили известных противников вакцинации посетить "красные зоны". В числе приглашенных политики и представители шоу-бизнеса. В Кремле инициативу врачей одобрили. Геннадий Зюганов и Сергей Миронов, которых позвали своими глазами увидеть больных ковидных госпиталей, заявили, что они не против прививок, а против принудительной вакцинации.

- "Газпром" в виде исключения согласился на просьбу Молдавии не прекращать поставки. Кишинев обещает провести платеж за газ в пятницу, хотя должен был сделать это в понедельник. В "Газпроме" ранее заявляли, что компания остановит поставки из-за неуплаты.

- ЕС призвал Москву отменить указ Путина о гуманитарной поддержке Донбасса. В Брюсселе считают, что документ направлен на дальнейшее отделение не контролируемых Киевом районов от Украины и способствует ухудшению ситуации.

- Песков сообщил, что министерства изучат призыв Бастрыкина отменить ЕГЭ. Глава СКР ранее назвал экзамен пыткой для молодежи и призвал возродить советскую школу образования.

- Новый подъем заболеваемости коронавирусом в России неизбежен, заявила Татьяна Голикова. На совещании президента она отметила, что уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в РФ превысил 50%. Владимир Путин предложил подумать о создании вакцины для детей старше двух лет. Между тем за сутки в стране заболели еще 33,5 тыс. человек.

- Путин принял участие в испытаниях назальной вакцины от коронавируса. Побочных эффектов не было. По словам главы центра им. Гамалеи, благодаря этому президент получит дополнительную защиту от COVID-19. Как ожидается, интраназальная форма "Спутника V" в следующем году будет выпущена на международный рынок.

- Дума приняла закон об увеличении МРОТ до 13 890 рублей. В 2021 году этот показатель составляет 12 792 рубля.