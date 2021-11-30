Что произошло за день: вторник, 30 ноября

Новые ограничения из-за "омикрона", Рашкин в больнице и планы Путина по переизбранию

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Штамм коронавируса "омикрон" в России не выявлен. Тем не менее из-за него срок действия ПЦР-теста ограничат 48 часами, а приезжающих из стран с "омикроном" в России будет ждать 2-недельный карантин. Роспотребнадзор призвал россиян провести Новый год дома, чтобы избежать риска завоза нового штамма.

- В РФ выявлено минимальное с 15 октября число случаев COVID-19 за сутки: 32 648 случаев. За сутки в стране умерли от вируса 1 229 человек. Заболеваемость COVID в РФ снижается почти четыре недели подряд. В стране привито уже более 70 млн граждан, сообщили в Минздраве. В Кремле заверяют, что штрафов для невакцинированных вводить не будут.

- Путин счел, что его право переизбраться на очередной срок стабилизирует ситуацию в РФ. Президент пока не решил, будет ли баллотироваться в 2024 году, но напомнил, что возможность такая у него есть.

- Депутат Валерий Рашкин попал в больницу. По данным КПРФ, парламентарию провели плановую операцию на глаза. Также стало известно, что Рашкин подал иск к Думе и председателю думской комиссии по этике Отари Аршбе, так как его адвокатов не допустили на заседание, на котором с депутата сняли неприкосновенность.

- Экс-схиигумен Сергий получил три с половиной года колонии. Он признан виновным в склонении к самоубийству, нарушении права на свободу совести и вероисповедания, а также самоуправстве.

- Москва побила сразу два рекорда - температуры и атмосферного давления. Власти города просят жителей остаться дома из-за непогоды: действует предпоследний, "оранжевый" уровень опасности, идет мокрый снег, на дорогах гололед, скорость ветра может достигать 20-25 м/c. В столице повалены почти 60 деревьев, на дорогах пробки.

- Якубович останется ведущим "Поля чудес" после смены формата и названия шоу. С января 2022 года передача будет выходить под названием "Наше Поле Чудес".