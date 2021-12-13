Что произошло за день: понедельник, 13 декабря

В православной гимназии произошел взрыв, закон о QR-кодах на транспорте сняли с рассмотрения, умер Сергей Соловьев

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Взрыв произошел на территории женского монастыря в Серпухове. Взрывное устройство сработало возле православной гимназии, его привел в действие выпускник этого учебного заведения. Пострадали 10 детей и сам злоумышленник. Он находится в реанимации. По данным источника, юноша во время учебы в гимназии подвергался травле. Обыск у него дома показал, что 18-летний молодой человек давно готовился к преступлению. Возбуждено уголовное дело.

- Законопроект о QR-кодах на транспорте снят с рассмотрения в ГД. В Кремле заявили, что в нынешнем виде документ не дает полной гарантии от негативных последствий. Проект закона о QR-кодах в общественных местах Дума рассмотрит в I чтении 16 декабря. Парламентарии признают, что не успеют окончательно его принять до конца года. Вместе с тем в ГД уверены, что есть достаточно аргументов в пользу принятия закона в I чтении.

- В Великобритании умер первый заразившийся штаммом "омикрон". Первый инфицированный новым штаммом выявлен в Китае. В России "омикрон" зафиксировали уже у 16 человек, все они недавно прилетели из ЮАР.

- Власти РФ определились со сроками действия сертификатов для граждан с антителами. Переболевшие COVID-19 с 1 января 2021 года и имеющие антитела получат сертификат на год. Граждане, сдавшие положительный ПЦР-тест, но которым диагноз COVID-19 не ставили, смогут сдать анализы на наличие антител.

- ЕС ввел санкции против ЧВК "Вагнер" и связанной с ним российской компании. Ограничения вводятся также в отношении еще восьми лиц, включая предполагаемого основателя организации.

- Владимир Кириенко назначен гендиректором VK. В начале месяца этот пост оставил Борис Добродеев на фоне смены акционеров.

- Умер кинорежиссер Сергей Соловьев. Режиссеру фильмов "Асса", "Черная роза - эмблема печали, красная роза - эмблема любви" было 77 лет.

- Жеребьевку 1/8 Лиги чемпионов удалось провести со второй попытки. Первый раз из-за ошибки организаторов одну из пар составили команды, которые уже встречались на групповом этапе. Жеребьевка первого раунда плей-офф Лиги Европы прошла без сбоев: "Зенит" сыграет с "Бетисом".