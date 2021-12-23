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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Что произошло за день: четверг, 23 декабря

Большая пресс-конференция Владимира Путин, сорвавшийся контракт с Индонезией по истребителям и незваный гость у Поклонской

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Владимир Путин провел традиционную большую пресс-конференцию. За 3 часа 55 минут президент ответил на 55 вопросов. Он рассказал о планах проиндексировать пенсии на уровень фактической инфляции и спрогнозировал, что реальные доходы россиян в 2021 году вырастут на 3,5% при 8% инфляции. Путин потребовал добиться в стране коллективного иммунитета к COVID-19 в 80%, но пообещал не вводить наказания за отказ от вакцинации. Президент также ответил на вопросы о пытках в колониях, об Алексее Навальном, о демографии, о расследовании убийств Бориса Немцова и Анны Политковской, затронул тему строительства ВСМ Москва-Петербург. Путин не исключил, что Киев готовит новую военную операцию против Донбасса, и заявил, что не Россия, а Запад должен давать гарантии безопасности в связи с планами расширения НАТО.

- Индонезия отказалась от покупки российских истребителей Су-35 на $1,1 млрд. Сделано это по финансовым соображениям. Вместо этого рассматривается вариант приобретения американских F-15EX или французских Rafale.

- Гражданин Украины пытался проникнуть в дом Поклонской в Крыму, сообщила сама посол РФ в Кабо-Верде. По ее словам, правоохранительные органы состава преступления в действиях мужчины не нашли, его отправили обратно на Украину.

- ЦБ ранжировал страховщиков по числу жалоб на ОСАГО. Первые пять мест с максимальным числом жалоб заняли небольшие региональные компании, но "Росгосстрах" "Согласие", "Абсолют Страхование" и "ОСК" попали в топ-10.

- В РФ за сутки выявили 25,6 тыс. новых случаев коронавируса. От COVID-19 в стране умерли еще 1 002 пациента. В Москве 3 062 новых заболевших, что на 60% больше, нежели накануне.

- TikTok стал самым посещаемым доменом в 2021 году, обогнав Google. Сама соцсеть ранее сообщала, что число ежемесячно активных пользователей превысило миллиард.

- Арестованы двое напавших на фигуриста Дмитрия Соловьева. Два студента юридического факультета заключены под стражу до 21 января. Ранее сообщалось, что спортсмена в центре Москвы избили три человека.

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