Что произошло за день: понедельник, 4 апреля

Массовая высылка российских дипломатов из ФРГ, задержание российских картин в Финляндии и ДТП под Волоколамском

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Россия отвергла обвинения в причастности к убийствам в украинской Буче. В Кремле заявили, что не доверяют видеозаписям с убитыми там мирными жителями, так как в них присутствуют подлоги и фейки. СКР уже завел уголовное дело из-за распространения заведомо ложной информации о массовом убийстве в Буче. В Пентагоне рассказали об отсутствии независимого подтверждения произошедших там событий. Великобритания отказала в созыве заседания Совбеза ООН из-за произошедшего.

- МИД Германии объявил о массовой высылке российских дипломатов. ФРГ решила выслать из страны 40 сотрудников посольства РФ, обвинив их в работе "против нашей свободы и единения нашего общества". Москва пообещала не оставить это без ответа. Ранее Литва предписала российскому послу покинуть страну, а также запретила перевод подразделений международных компаний из РФ.

- В Думу внесен законопроект об уголовном наказании за исполнение антироссийских санкций на территории РФ. Поправки в УК РФ предусматривают за данное правонарушение лишение свободы до 10 лет. Такой срок грозит компаниям, которые отказываются работать с санкционными банками и предприятиями.

- В Финляндии были задержаны российские картины. Проблемы на финляндской границе связаны с новыми санкциями Евросоюза, сообщил Михаил Швыдкой. Так он прокомментировал новости о задержании грузовиков, в которых находились более чем 200 картин из Эрмитажа и Третьяковки, которые возвращались с выставки в Милане. Также он назвал трагикомическим переименование картины Эдгара Дега "Русские танцовщицы" в "Украинские танцовщицы".

- ФРГ ввела внешнее управление в Gazprom Germania после попытки ликвидации холдинга. Компания до 30 сентября передана под управление Федерального сетевого агентства Германии. Одной из причин принятого решения германские чиновники называют неясные правовые отношения и нарушение обязательств по раскрытию информации.

- Под Волоколамском произошло ДТП с автобусом. При падении автобуса с эстакады в Подмосковье погибли два человека, госпитализированы 12 пострадавших. Автобус находился в технически исправном состоянии, водитель перед рейсом прошел медосмотр. ДТП случилось после того, как автобус подрезала другая машина, по факту возбуждено уголовное дело. Семьям погибших выплатят по 2 млн рублей.

- Европа снова начала тратить газ из хранилищ. Похолодание заставило европейские власти расходовать запасы ПХГ вместо и их восстановления. Пока ЕК анализируют позицию российской стороны после предъявленного требования оплаты в рублях. Франция высказалась за дальнейшее ужесточение санкций в отношении РФ, в том числе в отношении сырьевого сектора страны. Молдавия заявила о сложностях с полным отказом от российского газа.

- Россия снимает ковидные ограничения на авиасообщение с рядом стран. Принято решение о полном снятии с 9 апреля ограничений на регулярное и чартерное авиасообщение между Россией и 52 государствами. Однако гражданам недружественных стран станет сложнее попасть в РФ.

- Разработчик World of Tanks свернет бизнес в РФ и Белоруссии. Компания Wargaming передала игровой бизнес в этих странах под управление Lesta Studio: в течение переходного периода ее продукты останутся доступными в России и Белоруссии и будут управляться новым владельцем.