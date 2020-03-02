Что произошло за день: понедельник, 2 марта

Коронавирус в Москве, поправки президента в Конституцию, ордер на арест Тинькова

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- У приехавшего из Италии в Москву россиянина обнаружили коронавирус. Врачи госпитализировали 13 пассажиров рейса, на котором летел заболевший молодой человек, а также 11 человек из его окружения. В связи с этим в столице ужесточаются меры по борьбе с COVID-19: пассажирам метро будут выборочно мерить температуру, ежедневно измерять температуру будут детям в школах и садах, то же рекомендуется делать работодателям во всех организациях. Специалисты начали расследование в связи с информационным вбросом о том, что якобы скрываются данные о массовом заражении коронавирусом москвичей. Между тем вирус выявлен у прилетевшего из Москвы в Пекин иностранца, еще у одного пассажира этого рейса подозревают данное заболевание.

- Владимир Путин внес в Госдуму новые поправки к Конституции. В числе прочих предложение прописать правопреемственность страны РФ от СССР, недопустимость призывов к отчуждению частей территории РФ, закрепление понятия брака как союза мужчины и женщины. Также в Конституции предлагается упомянуть бога, что некоторые члены СПЧ сочли "чудесатой" поправкой.

- Эрдоган исключил удары Турции по позициям РФ или Ирана в Сирии. В преддверии встречи с Путиным в Москве турецкий лидер заявил, что у него "нет особых проблем" с РФ в вопросах Идлиба. Тем временем правительственная армия Сирии вновь отбила у боевиков стратегически важный город Серакаб, в него вошла военная полиция РФ. Дамаск уже направил в Идлиб подкрепление и полученное от России вооружение.

- В Лондоне выписан ордер на арест бизнесмена Олега Тинькова. Он заплатил залог, чтобы избежать ареста по налоговому делу в США. Судебные слушания, которые сейчас идут в Лондоне, касаются подозрений в занижении Тиньковым доходов для налоговой отчетности.

- Кандидат в президенты Абхазии Аслан Бжания введен в медикаментозную кому. Он почувствовал себя плохо и был госпитализирован в одну из больниц в Сочи, его планируют транспортировать в клинику в Краснодаре.

- Бывший замминистра обороны СССР умер после аварии. 1 марта 84-летнего Владимира Шуравлёва сбила машина в Москве. Он был госпитализирован в НИИ имени Склифосовского, где скончался 2 марта. СК запросил материалы полиции по факту гибели генерала.

- В СAS подано заявление о поддельных подписях по делу биатлонисток из РФ. Адвокаты спортсменок заявили, что экс-глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков предоставил МОК поддельные подписи в документах по делу Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной. Все три спортсменки были лишены олимпийских медалей Сочи-2014 после расследования МОК.