Что случилось этой ночью: четверг, 20 мая

Первая встреча Лаврова и Блинкена, санкции против связанных с "Северным потоком 2" структур, сроки операции Израиля в Газе

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Сергей Лавров и Энтони Блинкен провели в Рейкьявике первую личную встречу. Она шла почти два часа. Глава МИД РФ назвал переговоры конструктивными, отметил желание госсекретаря США "разгребать завалы" в отношениях двух стран и выразил готовность решать накопившиеся проблемы в работе дипмиссий РФ в США и США в РФ. Блинкен заявил, что встречей с Лавровым проверял "предложение о стабильных и предсказуемых отношениях" с Москвой. Также он выразил обеспокоенность военным присутствием РФ у границ с Украиной, здоровьем Алексея Навального, "притеснением оппозиционных организаций" и призвал освободить американцев Уилана и Рида.

- Блинкен допустил, что встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена состоится в ближайшие недели. Лавров не стал отвечать на вопрос, дала ли Москва добро на встречу Путина и Байдена, отшутившись: "Мы же не таможня, чтобы давать добро".

- США введут санкции против еще восьми структур, связанных с "Северным потоком 2", сообщила сенатор-демократ Джин Шахин. По данным американских СМИ, санкции касаются четырех компаний и четырех судов. Между тем конгрессмены от обеих партий встретили критикой отказ администрации Байдена вводить санкции против компании-оператора газопровода Nord Stream 2 AG. Госдепартамент заверил, что США продолжат мешать строительству "всеми доступными способами".

- Израиль намерен еще пару дней продолжать операцию в Газе. Об этом, пишет Axios со ссылкой на израильского чиновника, заявил глава МИД Израиля Габи Ашкенази госсекретарю США Энтони Блинкену. Глава Госдепа предупредил, что США пока блокируют инициативу Франции в Совбезе ООН по Газе, но более не могут продолжать поддерживать Израиль в организации.

- Исполняющим обязанности главы Владивостока стал Константин Шестаков, ранее занимавший пост зампреда правительства Приморского края. Владивостокская гордума сообщила, что получила заявление Олега Гуменюка о досрочном прекращении его полномочий главы администрации города по собственному желанию и, вероятно, рассмотрит отставку на следующей неделе.

- Александр Овечкин забил 800-ю шайбу в НХЛ. Российский нападающий "Вашингтона" открыл счет в третьем матче 1/8 финала Кубка Стэнли против "Бостона", но его команде это не помогло: "Бостон" победил в овертайме и вышел вперед в серии до четырех побед (2:1).