Что произошло за день: пятница, 19 апреля

Увольнение ректора Института русского языка имени Пушкина, объединение "Новых людей" и "Партии роста", непогода в Москве

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Ректор Института русского языка имени Пушкина снята с должности. Приказ об увольнении был подписан 12 апреля. Увольнение связано с ненадлежащим контролем за процедурой проведения экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства.

- Один из членов экипажа упавшего на Ставрополье бомбардировщика погиб. Поиски четвертого летчика продолжаются, двое летчиков доставлены в медучреждения.

- Израильские военные подтвердили нанесение авиаудара по территории Ирана. В свою очередь в армии Ирана заявляют, что не намерены отвечать на удар Израиля. CNN со ссылкой на источник в региональных разведслужбах также сообщает, что Иран и Израиль на данном этапе не планируют больше осуществлять прямые атаки друг на друга.

- "Новые люди" объединились с "Партией роста". За это единогласно проголосовали участники съезда "Новых людей".

- Apple по требованию Пекина удалила из App Store в Китае Telegram и WhatsApp (сервис компании Meta, которая признана в РФ экстремистской организацией и запрещена). Мессенджеры широко используются в Китае, хотя доступны в стране только через VPN-сервисы.

- Задержан подозреваемый в убийстве мужчины из-за замечания о парковке в Москве. Злоумышленника задержали в Ростовской области. По версии следствия, он ударил ножом молодого человека, который сделал замечание по поводу припаркованного на тротуаре автомобиля.

- Двух 16-летних школьников из Тольятти задержали за попытку поджечь вертолет Ми-8. Как сообщил Александр Хинштейн, задержанные "признались, что действовали по заданию спецслужб Украины и ранее уже организовывали другие диверсии на территории Самарской области".

- Непогода пришла в Москву: в столице сильный ветер, уже зафиксированы случаи падения деревьев. Синоптики предупреждают, что при порывах скорость ветра может достигать 23 м/с. В столице закрыты парки, летние веранды, зоопарк, Новая Третьяковка и ряд других учреждений.