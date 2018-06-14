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Москва

Пассажиры московского метро смогли увидеть матч ЧМ Россия - Саудовская Аравия

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Жители и гости Москвы даже будучи под землей могут наблюдать за первым матчем Чемпионата мира по футболу между сборными России и Саудовской Аравии.

Трансляция игры ведется на экранах, установленных в вагонах московского метрополитена.

Здесь же зрители, не попавшие на стадион, либо к экранам телевизоров на прямую трансляцию, могли наблюдать и за церемонией открытия.

Многие пассажиры используют эту возможность и стараются поближе подойти экранам, чтоб понаблюдать за матчем.

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Теги: футбол, ЧМ-2018, Москва
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