Пассажиры московского метро смогли увидеть матч ЧМ Россия - Саудовская Аравия

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Жители и гости Москвы даже будучи под землей могут наблюдать за первым матчем Чемпионата мира по футболу между сборными России и Саудовской Аравии.

Трансляция игры ведется на экранах, установленных в вагонах московского метрополитена.

Здесь же зрители, не попавшие на стадион, либо к экранам телевизоров на прямую трансляцию, могли наблюдать и за церемонией открытия.

Многие пассажиры используют эту возможность и стараются поближе подойти экранам, чтоб понаблюдать за матчем.