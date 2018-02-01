Мутко рассказал о перспективах участия оправданных россиян в ОИ-2018

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Спортсмены, в отношении которых Спортивный арбитражный суд (CAS) вынес оправдательное решение, могут поехать на зимние Олимпийские игры в Пхенчхан, заявил "Интерфаксу" вице-премьер Виталий Мутко

"Те, кто готов и имеет квоты и квалификации, попробуем их заявить на Олимпийские игры. Надеюсь, что МОК в отместку не станет их не приглашать. Если нет, то продолжим их поддерживать, вплоть до обращения в гражданские суды, потому что никто не имеет права не приглашать Легкова (лыжник Александр Легков - ИФ) на Олимпийские игры, никто", - сказал Мутко.

Ранее в четверг CAS отменил решение МОК о дисквалификации 28 российских спортсменов и разрешил им выступить на ОИ-2018, в отношении 11 спорсменов решено заменить пожизненный запрет на пропуск одной Олимпиады.

"Мы удовлетворены эти решением, оно еще раз показывает, что в России нет никаких допинг-схем и сговоров. Мы об этом всегда говорили, мы всегда открыты, готовы предоставлять любые доказательства. Мы удовлетворены тем, что 28 спортсменов сегодня оправданы, мы гордимся ими, любим их", - сказал Мутко.

"Представляю, какого было Саше Легкову (лыжнику - ИФ), который был чистым, а его обвиняют", - добавил он.

При этом Мутко отметил, что был готов к худшему решению CAS .

"Мы, может, скептически относились, уверенности не было, ведь в последнее время комиссии МОК, ВАДА (Всемирного антидопингового агентства - ИФ), базировались на одной версии, поверхностно, безосновательно, не давая возможности высказаться обвиняемым. Были сомнения, конечно, в справедливости решения. Но, во время недели, в ходе которой в КАС были наши спортсмены, эксперты, представители одной из лучших адвокатских компаний, которая была нанята спортсменами, мы видели, что люди, которые обвиняют, выглядели бледно", - сказал Мутко.

"Мы всегда говорили, что верим нашим спортсменам, как можно не доверять Легкову, (Александру) Третьякову, (Максиму) Вылегжанинову, Тане Ивановой? Эти ребята десятилетиями на виду, у них на виду их допинг-история. Какой-то коктейль они приняли и стали чемпионами - это примитив", - добавил он.