ФХР сообщила о пяти не допущенных к ОИ хоккеистах

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Федерация хоккея России (ФХР) сообщила о том, что пять кандидатов в олимпийскую сборную страны не получили от Международного олимпийского комитета (МОК) приглашения на участие в ОИ-2018.

Как сообщается на сайте ФХР, к Играм пока не допущены Антон Белов, Алексей Береглазов, Михаил Науменков, Валерий Ничушкин и Сергей Плотников.

"Учитывая повышенный ажиотаж вокруг вопроса участия нашей команды в предстоящих Олимпийских играх, Федерация хоккея России считает необходимым разъяснить, что указанные пять хоккеистов не отстранены от участия в спортивных соревнованиях. Однако, согласно принятому МОК порядку участия российских спортсменов в ОИ-2018, на настоящий момент они не получили приглашения", - говорится в сообщении пресс-службы ФХР.

"При этом МОК особо подчеркнул, что указанные хоккеисты не являются виновными в нарушении антидопинговых правил. Для приглашения на Игры комиссия МОК оценивала большое количество различных факторов, - отмечается в тексте заявления. - В настоящий момент ФХР запрашивает у МОК информацию о причинах отказа в приглашении указанных спортсменов".

Ранее СМИ сообщили о четырех недопущенных к участию в Олимпиаде российских хоккеистов. Речь шла об Антоне Белове, Михаиле Науменкове, Валерие Ничушкине и Сергее Плотникове.

Им дали добро

Список кандидатов, получивших приглашение на участие в Играх, выглядит следующим образом: Сергей Андронов, Александр Барабанов, Антон Бурдасов, Вячеслав Войнов, Владислав Гавриков, Никита Гусев, Михаил Григоренко, Павел Дацюк, Василий Демченко, Артем Зуб, Андрей Зубарев, Сергей Калинин, Кирилл Капризов, Богдан Киселевич, Илья Ковальчук, Василий Кошечкин, Илья Каблуков, Евгений Кетов, Павел Красковский, Егор Коршков, Роман Любимов, Илья Любушкин, Алексей Марченко, Сергей Мозякин, Никита Нестеров, Николай Прохоркин, Егор Рыков, Илья Самсонов, Андрей Светлаков, Илья Сорокин, Виктор Тихонов, Иван Телегин, Владимир Ткачев, Никита Трямкин, Максим Шалунов, Александр Шарыченков, Сергей Широков, Вадим Шипачев, Сергей Шумаков, Игорь Шестеркин, Динар Хафизуллин, Егор Яковлев.

"Окончательный состав национальной сборной России на Олимпиаду в Пхенчхан из 25 человек будет объявлен 25 января", - говорится в сообщении пресс-службы ФХР.

Что случилось?

5 декабря 2017 года МОК отстранил Россию от участия в ОИ-2018 и позволил российским спортсменам – да и то, только тем, кто не замешан в допинговых скандалах - выступить в Играх только в качестве нейтральных атлетов. Вопросом допуска российских атлетов к Играм занимается специальная комиссия МОК.

XXIII Зимние Олимпийские игры пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля 2018 года. Олимпийский огонь прибыл в Южную Корею 1 ноября прошлого года.