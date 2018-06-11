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Робби Уильямс и Аида Гарифуллина споют в на открытии ЧМ-2018

Есть обновление от 13:35

Британский певец признался, что открыть ЧМ - его детская мечта

Робби Уильямс и Аида Гарифуллина споют в на открытии ЧМ-2018
Робби Уильямс
Фото: Reuters

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - В церемонии открытия чемпионата мира по футболу примут участие певец Робби Уильямс, бразильский футболист Роналдо и российская оперная певица Аида Гарифуллина, сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

"14 июня, незадолго до того, как в матче открытия ЧМ-2018 между сборными России и Саудовской Аравии прозвучит стартовый свисток, три мировые звезды предстанут перед зрителями на стадионе "Лужники" в Москве. Публику на арене, а также миллионы телезрителей во всей планете будет развлекать всемирно известный певец Робби Уильямс, к которому во время музыкальной феерии присоединится знаменитая российская оперная дива Аида Гарифуллина. Двукратный чемпион мира ФИФА, бразилец Роналдо будет олицетворять вершину футбольного мастерства", - говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в "Интерфакс" в понедельник.

Уильямс заявляет, что в восторге от того, что снова приедет в Россию - на этот раз ради подобного уникального выступления. "Я многого достиг, но открывать Чемпионат мира ФИФА на глазах у 80 тысяч зрителей на трибунах стадиона и миллионов любителей игры по всему миру - это просто детская мечта", - сказал певец.

Церемония открытия ЧМ-2018 в России по формату будет отличаться от того, как начинались предыдущие чемпионаты мира по футболу ФИФА. На этот раз шоу будет построено на музыкальных номерах, а сама церемония будет максимально приближена по времени к стартовому свистку в матче открытия и начнется в 17:30 по московскому времени, за полчаса до игры.

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"Красной нитью через всю церемонию пройдет не только футбольная тема, но и представление страны-хозяйки, в том числе благодаря выступлению блистательной Аиды Гарифуллиной, обладательницы одного из самых знаменитых молодых голосов России", - говорится в сообщении.

Гарифулина заявляет, что образ, в котором она предстанет на открытии, "очень символичен и ассоциируется с воплощением и исполнением мечты".

Продюсером церемонии открытия выступил Первый канал, автором концепции шоу стал Феликс Михайлов, который также был постановщиком шоу предварительной жеребьевки ЧМ-2018 в Санкт-Петербурге, жеребьевки Кубка конфедераций прошлого года в Казани, церемоний открытия и закрытия Кубка конфедераций в Санкт-Петербурге и шоу финальной жеребьевки в Москве.

"Мы рады представить новый формат церемоний открытия и закрытия Чемпионатов мира по футболу ФИФА - c точки зрения хронометража и приближенности к началу матча. При этом мы наполнили действием не только чашу "Лужников", но и город, территорию у стадиона. Соавтором церемонии открытия в роли режиссера выступил мой друг Илья Авербух, что добавило в происходящее на поле новых красок", - отметил Михайлов.

Чемпионат мира по футболу пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Матчи примут Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Екатеринбург и Сочи.

Сборная России на чемпионате мира по футболу

29 фотографий
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов (в центре на втором плане)Вратарь Игорь Акинфеев (ЦСКА)Вратарь Владимир Габулов (&quot;Брюгге&quot; Бельгия)Вратарь Сослан Джанаев (&quot;Рубин&quot;)Вратарь Андрей Лунев (&quot;Зенит&quot;)Защитник Владимир Гранат (&quot;Рубин&quot;)
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов (в центре на втором плане)
Теги: Робби Уильямс, Аида Гарифуллина, ЧМ-2018
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ИспанияИспания00000
МароккоМарокко00000
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