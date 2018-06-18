Главный тренер сборной Бразилии разочарован исходом игры со Швейцарией

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU -Главный тренер сборной Бразилии по футболу Тите выразил разочарование результатом (1:1) матча против Швейцарии в первом туре группового этапа ЧМ-2018; при этом он оказался впечатлен приемом в Ростове-на-Дону, где прошла игра.

"На этой стадии ЧМ вы должны понимать, что и другие забивают голы. Последние 10 минут мы чувствовали эмоциональное давление. В таких ситуациях мы должны немного охлаждать пыл. Конечно, мы ожидали большего результата, я не доволен", - сказал Тите на послематчевой пресс-конференции.

"Две трети матча я был доволен игрой, за исключением нарушений. Было много креативной игры, потом швейцарцы усилили свои позиции и в течение первых десяти минут после ответного гола мы приспосабливались, но надо вписываться в сжатый режим ограничения времени матча", - отметил он.

"У нас было много голевых моментов и ударов мимо ворот. Возможно, мы были плохо сконцентрированы", - сказал тренер.

Тите посетовал на то, что из-за ограниченности по времени, у его команды не было возможности близко познакомиться с городом.

"Большое спасибо, что организовали такой радушный прием. Поле как ковер мягкий ковер, на котором очень приятно играть, все обстоятельства располагали. У нас нет времени для нормального ознакомления с городом, к сожалению, много не увидели. Мы думаем об игре, которой хотим всегда украсить ваш стадион.

Встреча соперников по группе Е прошла на "Ростов-Арене" в воскресенье и завершилась со счетом 1:1.

Первый гол в матче забил дальним ударом из-за пределов штрафной Филиппе Коутиньо на 20-й минуте матча. Ответный мяч пришелся уже на второй тайм, швейцарцы удачно разыграли угловой, и на 50-й минуте с подачи Валона Бехрами неотразимый удар головой нанес Стивен Цубер, сравняв счет в матче.