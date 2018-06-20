С начала ЧМ в Москве за запуск дронов задержали четверых иностранных болельщиков

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - С начала ЧМ-2018 в Москве задержали четверых иностранных футбольных болельщиков за запуск квадрокоптеров , сообщил в среду "Интерфаксу" осведомленный источник.

"В минувший понедельник были задержаны уроженец Австралии 1987 года рождения, запускавший квадрокоптер на Красной площади, и гражданин Израиля, запускавший квадрокоптер в районе Варварки",- сказал собеседник агентства.

По его словам, 14 июня (день открытия ЧМ-2018 - ИФ) на Манежной площади за аналогичное правонарушение были задержаны двое иностранцев - уроженцы Аргентины и Перу. На всех туристов были составлены административные протоколы о нарушении правил использования воздушного пространства.

Чемпионат мира по футболу проходит в РФ с 14 июня по 15 июля в 11 городах.