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Футбольную рок-оперу представят в Екатеринбурге

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Футбольную рок-оперу "Федя и Вика в стране Футболии" покажут в ближайшие выходные в Екатеринбурге.

"Ни в одной стране вы такого не сможете увидеть. Екатеринбург стал первым", - сказал автор мюзикла Александр Пантыкин, которого цитируют в екатеринбургском пресс-центре чемпионата мира по футболу. Постановку покажут в рамках развлекательной программы ЧМ.

"Имя Федя было выбрано неслучайно, ведь один из форвардов нашей сборной - Федор Смолов. Вика, Виктория, что означает победа, - его подруга", - пояснил Пантыкин.

По сюжету Федя попадает в страну Футболию, где становится капитаном команды "Русиполие" и противостоит команде "Бразиморие".

Чемпионат мира по футболу 2018 года проходит с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 российских городах. В Екатеринбурге первый матч состоялся 15 июня между командами Египта и Уругвая. На стадионе "Екатеринбурге Арена" пройдут матчи Франция-Перу 21 июня, Сенегал-Япония 24 июня и Мексика-Швеция 27 июня.

Теги: Екатеринбург, ЧМ-2018
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Групповой этап
Группа A
Команда И В Н П О
РоссияРоссия22006
УругвайУругвай22006
ЕгипетЕгипет20020
Саудовская АравияСаудовская Аравия20020
 
Группа B
Команда И В Н П О
ПортугалияПортугалия21104
ИспанияИспания20104
И.Р. ИранИ.Р. Иран21013
МароккоМарокко20020
 
Группа C
Команда И В Н П О
ФранцияФранция11003
ДанияДания11003
АвстралияАвстралия10010
ПеруПеру10010
 
Группа D
Команда И В Н П О
ХорватияХорватия11003
АргентинаАргентина10101
ИсландияИсландия10101
НигерияНигерия10010
 
Группа E
Команда И В Н П О
СербияСербия11003
БразилияБразилия10101
ШвейцарияШвейцария10101
Коста-РикаКоста-Рика10010
 
Группа F
Команда И В Н П О
МексикаМексика11003
ШвецияШвеция11003
Республика КореяРеспублика Корея10010
ГерманияГермания10010
 
Группа G
Команда И В Н П О
БельгияБельгия10003
АнглияАнглия11003
ТунисТунис10010
ПанамаПанама10010
 
Группа H
Команда И В Н П О
ЯпонияЯпония11003
СенегалСенегал11003
ПольшаПольша10010
КолумбияКолумбия10010
 
Плей-офф
1/8 финала
8F1A1B2
8F2C1D2
8F3B1A2
8F4D1C2
8F5E1F2
8F6G1H2
8F7F1E2
8F8H1G2
Четвертьфинал
QF18F18F2
QF28F58F6
QF38F38F4
QF48F78F8
Полуфинал
SF1QF1QF2
SF2QF3QF4
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Финал
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