Полицейские вернули иракцу забытую в московском такси сумку

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU -Московские полицейские вернули иракцу сумку, оставленную им в такси, сообщили "Интерфаксу" в столичном главке МВД РФ.

"Поступило сообщение от гражданина Ирака о пропаже сумки с личными вещами. Мужчина обнаружил пропажу на Ярцевской улице, после того как вышел из такси", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, сотрудники полиции установили местонахождение автомобиля, в котором иностранец забыл сумку.

"Водитель такси, 20-летний уроженец Таджикистана, по окончании рабочей смены и сам собирался отвезти найденные вещи в полицию", - добавили в ведомстве.