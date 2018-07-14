Игры ЧМ-2018 на стадионе в Петербурге посмотрели около 450 тыс. болельщиков

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Матч за третье место на чемпионате мира по футболу FIFA 2018 между сборными Бельгии и Англии в Петербурге собрал 64,4 тысячи зрителей.

Согласно озвученным на стадионе данным, седьмой и последний матч в рамках мирового футбольного первенства на стадионе в Петербурге увидели 64 404 болельщиков.

Таким образом, все семь матчей чемпионата в Петербурге на стадионе посмотрели 448 686 человек.

Рекордный показатель посещаемости в 64 468 болельщиков трижды фиксировался на арене Крестовского острова на матчах группового этапа чемпионата Россия - Египет, Бразилия - Коста-Рика и Аргентина - Нигерия.

Первый матч в Петербурге в рамках чемпионата мира между сборными Ирана и Марокко собрал 62 548 зрителей, полуфинал между Бельгией и Францией - 64 286 болельщиков, игра 1/8 финала между сборными Швеции и Швейцарии - 64 042 зрителя.