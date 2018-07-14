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Игры ЧМ-2018 на стадионе в Петербурге посмотрели около 450 тыс. болельщиков

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Матч за третье место на чемпионате мира по футболу FIFA 2018 между сборными Бельгии и Англии в Петербурге собрал 64,4 тысячи зрителей.

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Согласно озвученным на стадионе данным, седьмой и последний матч в рамках мирового футбольного первенства на стадионе в Петербурге увидели 64 404 болельщиков.

Таким образом, все семь матчей чемпионата в Петербурге на стадионе посмотрели 448 686 человек.

Рекордный показатель посещаемости в 64 468 болельщиков трижды фиксировался на арене Крестовского острова на матчах группового этапа чемпионата Россия - Египет, Бразилия - Коста-Рика и Аргентина - Нигерия.

Первый матч в Петербурге в рамках чемпионата мира между сборными Ирана и Марокко собрал 62 548 зрителей, полуфинал между Бельгией и Францией - 64 286 болельщиков, игра 1/8 финала между сборными Швеции и Швейцарии - 64 042 зрителя.

Трусы вверх!

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Нападающий сборной Египта Мохамед Салах после матча с Саудовской Аравией
Теги: футбол, ЧМ-2018, Петербург

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Плей-офф
1/8 финала
УругвайУругвай2:1ПортугалияПортугалия
ФранцияФранция4:3АргентинаАргентина
БразилияБразилия2:0МексикаМексика
БельгияБельгия3:2ЯпонияЯпония
ИспанияИспания1:1
(3:4)		РоссияРоссия
ХорватияХорватия1:1
(3:2)		ДанияДания
ШвецияШвеция1:0ШвейцарияШвейцария
КолумбияКолумбия1:1
(3:4)		АнглияАнглия
Четвертьфинал
УругвайУругвай0:2ФранцияФранция
БразилияБразилия1:2БельгияБельгия
РоссияРоссия2:2
(3:4)		ХорватияХорватия
ШвецияШвеция0:2АнглияАнглия
Полуфинал
ФранцияФранция1:0БельгияБельгия
ХорватияХорватия2:1АнглияАнглия
Матч за 3 место
БельгияБельгия2:0АнглияАнглия
Финал
ФранцияФранцияХорватияХорватия
Групповой этап
Группа A
Команда И В Н П О
УругвайУругвай33009
РоссияРоссия32016
Саудовская АравияСаудовская Аравия31023
ЕгипетЕгипет30030
 
Группа B
Команда И В Н П О
ИспанияИспания31205
ПортугалияПортугалия31205
И.Р. ИранИ.Р. Иран31114
МароккоМарокко30121
 
Группа C
Команда И В Н П О
ФранцияФранция32107
ДанияДания31205
ПеруПеру31023
АвстралияАвстралия30121
 
Группа D
Команда И В Н П О
ХорватияХорватия33009
АргентинаАргентина31114
НигерияНигерия31023
ИсландияИсландия30121
 
Группа E
Команда И В Н П О
БразилияБразилия32107
ШвейцарияШвейцария31205
СербияСербия31023
Коста-РикаКоста-Рика30121
 
Группа F
Команда И В Н П О
ШвецияШвеция32016
МексикаМексика32016
Республика КореяРеспублика Корея31023
ГерманияГермания31023
 
Группа G
Команда И В Н П О
БельгияБельгия33009
АнглияАнглия32016
ТунисТунис31023
ПанамаПанама30030
 
Группа H
Команда И В Н П О
КолумбияКолумбия32016
ЯпонияЯпония31114
СенегалСенегал31114
ПольшаПольша31023
 
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