ЧМ-2018 по футболу в России спецпроект «Интерфакса» Интерфакс
Главная Новости Матчи Фото Онлайны Команды Стадионы Весь спорт
Поиск
FINФранция Франция4 : 2Матч завершенХорватия ХорватияМатч завершенМанджукич (18, в свои ворота), Гризманн (38), Погба (59), Мбаппе (65) - Перишич (28), Манджукич (69)онлайн
Важно
Сборная Франции выиграла чемпионат мира по футболу

Сборная Франции по футболу завоевала золото ЧМ-2018

Есть обновление от 20:17

В финале она обыграла национальную команду Хорватии

Сборная Франции по футболу завоевала золото ЧМ-2018
Фото: Reuters

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Сборная Франции по футболу завоевала звание чемпиона мира, обыграв в финале ЧМ-2018 национальную команду Хорватии.

Встреча, прошедшая на поле московского стадиона "Лужники" в воскресенье, завершилась со счетом 4:2 в пользу Франции.

На 18-й минуте хорват Марио Манджукич поразил свои ворота головой после навеса в штрафную площадь. Через 10 минут Хорватия отыгралась: мяч забил Иван Перишич. Еще через 10 минут успех вновь праздновали французы: пенальти реализовал Антуан Гризманн.

Во втором тайме – на 59-й и 65-й минутах соответственно – отличились футболисты сборной Франции Поль Погба и Килиан Мбаппе.

На 69-й минуте Марио Манджукич, воспользовавшись ошибкой вратаря сборной Франции Уго Льориса, сократил отставание в счете, но большего команда Хорватии в этом матче достичь не смогла.

Таким образом, сборная Франции стала двукратным чемпионом мира. Ранее она выиграла трофей в 1998 году. Хорватия играла в финале впервые.

Сборную Франции привел к триумфу главный тренер Дидье Дешам. Он – третий представитель мирового футбола, который выиграл ЧМ и в качестве игрока, и, будучи тренером. Ранее это сделали Марио Загалло (Бразилия) и Франц Беккенбауэр (Германия).

Сборная Франции начала свой турнирный путь на ЧМ-2018 победой над Австралией (2:1), продолжила его выигрышем над Перу (1:0), после чего сыграла вничью с Данией (0:0). Все это происходило в группе С, где французы заняли первое место. Это позволило им в 1/8 финала встретиться со второй командой группы D, в соперники досталась Аргентина. В богатой на голы встрече сильнее оказалась Франция - 4:3. В четвертьфинале сборная Франции победила команду Уругвая (2:0). В полуфинале - сборную Бельгии (1:0).

Сборная Хорватии в группе обыграла Нигерию (2:0) , разгромила Аргентину (3:0) и переиграла Исландию (2:1). Хорваты вышли в плей-офф чемпионата мира с первого места в группе D. В 1/8 финала Хорватия одолела Данию лишь в серии послематчевых пенальти (основное и дополнительное время завершились со счетом 1:1). В четвертьфинале хорваты победили Россию, но тоже в серии пенальти. Основное время матча 1/4 финала Россия - Хорватия завершилось со счетом 1:1, дополнительное - со счетом 2:2. В полуфинале хорваты обыграли Англию в дополнительное время - 2:1 (основное время завершилось со счетом 1:1).

Чемпионат мира-2018 проходил в России с 14 июня по 15 июля.

Финал чемпионата мира-2018

9 фотографий
Футболисты сборной Франции празднуют победуВладимир Путин (справа) и тренер сборной России Станислав Черчесов (слева)Игроки французской сборной спорят с арбитром аргентинцем Нестором ПитанойПрезидент Франции Франсуа Макрон (в центре) радуется голу своей командыКилиан Мбаппе (в центре) в борьбе за мяч в финале ЧМPussy Riot взяли на себя ответственность за выбежавших на поле по ходу матча посторонних людей
Футболисты сборной Франции празднуют победу
Теги: футбол, ЧМ-2018
Чемпионат Мира по футболу 2018
Лучшие игроки ЧМ-2018 получили медали под проливным дождем в "Лужниках"Лучшие игроки ЧМ-2018 получили медали под проливным дождем в "Лужниках"
Дождь начался сразу после окончания финального матча, завершившегося победой сборной Франции над ХорватиейПодробнее
 Лука Модрич признан лучшим игроком ЧМ-2018Лука Модрич признан лучшим игроком ЧМ-2018
В семи матчах турнира хорват провел два гола и сделал одну результативную передачуПодробнее
 Сборная Франции по футболу завоевала золото ЧМ-2018Сборная Франции по футболу завоевала золото ЧМ-2018
В финале она обыграла национальную команду ХорватииПодробнее
 Франция - Хорватия. ОнлайнФранция - Хорватия. Онлайн
В Москве завершается чемпионат мира-2018Подробнее
 Президент Хорватии попросила россиян поддержать ее сборную в финале ЧМПрезидент Хорватии попросила россиян поддержать ее сборную в финале ЧМ
Колинда Грабар-Китарович поблагодарила хозяев турнира за сердечный приемПодробнее
 Финальный матч и церемония закрытия ЧМ-2018 пройдут в воскресенье в "Лужниках"Финальный матч и церемония закрытия ЧМ-2018 пройдут в воскресенье в "Лужниках"
В награждении победителя примет участие Владимир ПутинПодробнее
 Путин пообещал упростить визовый режим для полюбивших Россию иностранных болельщиковПутин пообещал упростить визовый режим для полюбивших Россию иностранных болельщиков
Он заявил, что благодаря ЧМ рухнули мифы и предубеждения о стране и ее жителяхПодробнее
 Сборная Бельгии победила Англию и стала бронзовым призером ЧМ-2018Сборная Бельгии победила Англию и стала бронзовым призером ЧМ-2018
Матч завершился со счетом 2:0 в пользу бельгийцевПодробнее

Самое читаемое

Плей-офф
1/8 финала
УругвайУругвай2:1ПортугалияПортугалия
ФранцияФранция4:3АргентинаАргентина
БразилияБразилия2:0МексикаМексика
БельгияБельгия3:2ЯпонияЯпония
ИспанияИспания1:1
(3:4)		РоссияРоссия
ХорватияХорватия1:1
(3:2)		ДанияДания
ШвецияШвеция1:0ШвейцарияШвейцария
КолумбияКолумбия1:1
(3:4)		АнглияАнглия
Четвертьфинал
УругвайУругвай0:2ФранцияФранция
БразилияБразилия1:2БельгияБельгия
РоссияРоссия2:2
(3:4)		ХорватияХорватия
ШвецияШвеция0:2АнглияАнглия
Полуфинал
ФранцияФранция1:0БельгияБельгия
ХорватияХорватия2:1АнглияАнглия
Матч за 3 место
БельгияБельгия2:0АнглияАнглия
Финал
ФранцияФранция4:2ХорватияХорватия
Групповой этап
Группа A
Команда И В Н П О
УругвайУругвай33009
РоссияРоссия32016
Саудовская АравияСаудовская Аравия31023
ЕгипетЕгипет30030
 
Группа B
Команда И В Н П О
ИспанияИспания31205
ПортугалияПортугалия31205
И.Р. ИранИ.Р. Иран31114
МароккоМарокко30121
 
Группа C
Команда И В Н П О
ФранцияФранция32107
ДанияДания31205
ПеруПеру31023
АвстралияАвстралия30121
 
Группа D
Команда И В Н П О
ХорватияХорватия33009
АргентинаАргентина31114
НигерияНигерия31023
ИсландияИсландия30121
 
Группа E
Команда И В Н П О
БразилияБразилия32107
ШвейцарияШвейцария31205
СербияСербия31023
Коста-РикаКоста-Рика30121
 
Группа F
Команда И В Н П О
ШвецияШвеция32016
МексикаМексика32016
Республика КореяРеспублика Корея31023
ГерманияГермания31023
 
Группа G
Команда И В Н П О
БельгияБельгия33009
АнглияАнглия32016
ТунисТунис31023
ПанамаПанама30030
 
Группа H
Команда И В Н П О
КолумбияКолумбия32016
ЯпонияЯпония31114
СенегалСенегал31114
ПольшаПольша31023
 
Фотосюжеты

Фотогалереи

Последние новости
Последние новости
Главные новости
СпортСборная Франции по футболу завоевала золото ЧМ-2018ЭкономикаСилуанов оценил темпы падения пенсий, если не будет повышен пенсионный возрастВ миреТрамп предложил Мэй судиться с ЕС вместо переговоров по BrexitСпортНовак Джокович в четвертый раз в карьере выиграл "Уимблдон"СпортПрезидент Хорватии попросила россиян поддержать ее сборную в финале ЧМКультураВ Великобритании нашли считавшийся утерянным сценарий Кубрика

Трамп приготовился к критике по итогам встречи с Путиным

Лучшие игроки ЧМ-2018 получили медали под проливным дождем в "Лужниках"

Лучшие игроки ЧМ-2018 получили медали под проливным дождем в "Лужниках"Дождь начался сразу после окончания финального матча, завершившегося победой сборной Франции над Хорватией Подробнее

Лука Модрич признан лучшим игроком ЧМ-2018

Лука Модрич признан лучшим игроком ЧМ-2018В семи матчах турнира хорват провел два гола и сделал одну результативную передачу Подробнее

Что произошло за день: воскресенье, 15 июля

Финал чемпионата мира-2018

Финал чемпионата мира-20189 фото

Трамп поздравил Францию с победой на ЧМ, а Путина и РФ с одним из лучших турниров

Выбежавших на поле участников Pussy Riot доставили в полицию

Сборная Франции по футболу завоевала золото ЧМ-2018

Сборная Франции по футболу завоевала золото ЧМ-2018В финале она обыграла национальную команду Хорватии Подробнее

Пропавшего туриста нашли у башкирской горы Иремель

ИнтерфаксВ РоссииВ миреЭкономикаСпортКультураМоскваВсе новостиСюжетыФото
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
Дизайн – Motka.ru
  18+