Москвичи предложили установить на Никольской фигуры Акинфеева, болельщиков и Забиваки

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Жители столицы делятся своими вариантами сохранения памяти о фан-зоне на Никольской улице, которая стихийно стала центром притяжения болельщиков во время чемпионата мира по футболу.

Свои комментарии москвичи оставляют в блоге мэра Сергея Собянина, который 14 июля поддержал идею установки в центре города памятного знака в честь мундиаля.

Среди самых популярных предложений - фигура талисмана чемпионата волка Забиваки, фигура Игоря Акинфеева и его "золотой ноги", скульптура болельщиков разных рас, золотой мяч с символикой FIFA 2018 Russia, уличные фонари в форме футбольного мяча или кубка FIFA и другие.

Накануне финала чемпионата мира Собянин прогулялся по Никольской улице, пообщался с москвичами и болельщиками. "Один молодой человек предложил установить какой-нибудь знак на Никольской в честь мундиаля. Идея неплохая, давайте посоветуемся. Ваши предложения пишите в комментарии к этому посту", - написал мэр в своем блоге.

В первые дни чемпионата мира доступ на Красную площадь был ограничен, и тысячи болельщиков стали перемещаться на примыкающую к ней Никольскую улицу, которая превратилась в главную неформальную фан-зону турнира.