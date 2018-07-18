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Москвичи предложили установить на Никольской фигуры Акинфеева, болельщиков и Забиваки

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Жители столицы делятся своими вариантами сохранения памяти о фан-зоне на Никольской улице, которая стихийно стала центром притяжения болельщиков во время чемпионата мира по футболу.

Свои комментарии москвичи оставляют в блоге мэра Сергея Собянина, который 14 июля поддержал идею установки в центре города памятного знака в честь мундиаля.

Среди самых популярных предложений - фигура талисмана чемпионата волка Забиваки, фигура Игоря Акинфеева и его "золотой ноги", скульптура болельщиков разных рас, золотой мяч с символикой FIFA 2018 Russia, уличные фонари в форме футбольного мяча или кубка FIFA и другие.

Накануне финала чемпионата мира Собянин прогулялся по Никольской улице, пообщался с москвичами и болельщиками. "Один молодой человек предложил установить какой-нибудь знак на Никольской в честь мундиаля. Идея неплохая, давайте посоветуемся. Ваши предложения пишите в комментарии к этому посту", - написал мэр в своем блоге.

В первые дни чемпионата мира доступ на Красную площадь был ограничен, и тысячи болельщиков стали перемещаться на примыкающую к ней Никольскую улицу, которая превратилась в главную неформальную фан-зону турнира.

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Теги: Москва, Никольская улица, ЧМ-2018
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Плей-офф
1/8 финала
УругвайУругвай2:1ПортугалияПортугалия
ФранцияФранция4:3АргентинаАргентина
БразилияБразилия2:0МексикаМексика
БельгияБельгия3:2ЯпонияЯпония
ИспанияИспания1:1
(3:4)		РоссияРоссия
ХорватияХорватия1:1
(3:2)		ДанияДания
ШвецияШвеция1:0ШвейцарияШвейцария
КолумбияКолумбия1:1
(3:4)		АнглияАнглия
Четвертьфинал
УругвайУругвай0:2ФранцияФранция
БразилияБразилия1:2БельгияБельгия
РоссияРоссия2:2
(3:4)		ХорватияХорватия
ШвецияШвеция0:2АнглияАнглия
Полуфинал
ФранцияФранция1:0БельгияБельгия
ХорватияХорватия2:1АнглияАнглия
Матч за 3 место
БельгияБельгия2:0АнглияАнглия
Финал
ФранцияФранция4:2ХорватияХорватия
Групповой этап
Группа A
Команда И В Н П О
УругвайУругвай33009
РоссияРоссия32016
Саудовская АравияСаудовская Аравия31023
ЕгипетЕгипет30030
 
Группа B
Команда И В Н П О
ИспанияИспания31205
ПортугалияПортугалия31205
И.Р. ИранИ.Р. Иран31114
МароккоМарокко30121
 
Группа C
Команда И В Н П О
ФранцияФранция32107
ДанияДания31205
ПеруПеру31023
АвстралияАвстралия30121
 
Группа D
Команда И В Н П О
ХорватияХорватия33009
АргентинаАргентина31114
НигерияНигерия31023
ИсландияИсландия30121
 
Группа E
Команда И В Н П О
БразилияБразилия32107
ШвейцарияШвейцария31205
СербияСербия31023
Коста-РикаКоста-Рика30121
 
Группа F
Команда И В Н П О
ШвецияШвеция32016
МексикаМексика32016
Республика КореяРеспублика Корея31023
ГерманияГермания31023
 
Группа G
Команда И В Н П О
БельгияБельгия33009
АнглияАнглия32016
ТунисТунис31023
ПанамаПанама30030
 
Группа H
Команда И В Н П О
КолумбияКолумбия32016
ЯпонияЯпония31114
СенегалСенегал31114
ПольшаПольша31023
 
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