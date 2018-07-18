На ЧМ в Россию не пустили более 3 тыс. иностранных нарушителей

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Более трех тысяч иностранцев не пустили в Россию во время ЧМ по футболу благодаря полученной от зарубежных правоохранительных органов информации о правонарушениях, сообщил глава МВД Владимир Колокольцев.

"Положительно себя зарекомендовала деятельность Центра международного полицейского сотрудничества, а также нарядов туристической полиции. Достаточно сказать, что благодаря взаимодействию с нашими зарубежными коллегами и обмену информацией в РФ на время проведения спортивных соревнований был запрещен въезд более трех тысяч граждан иностранных государств, которые были ранее замечены в правонарушениях на спортивных объектах", - сказал Колокольцев на совещании у президента РФ в Кремле.

Министр подчеркнул, что благодаря тому, что эти люди не были допущены в Россию, "это тоже сказалось положительно на безопасном проведении данного мероприятия".

Глава МВД отметил, что в период проведения первенства "российская полиция действовала вежливо: к болельщикам, которые допустили малозначительные нарушения, применялись меры профилактического характера".