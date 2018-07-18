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На ЧМ в Россию не пустили более 3 тыс. иностранных нарушителей

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Более трех тысяч иностранцев не пустили в Россию во время ЧМ по футболу благодаря полученной от зарубежных правоохранительных органов информации о правонарушениях, сообщил глава МВД Владимир Колокольцев.

"Положительно себя зарекомендовала деятельность Центра международного полицейского сотрудничества, а также нарядов туристической полиции. Достаточно сказать, что благодаря взаимодействию с нашими зарубежными коллегами и обмену информацией в РФ на время проведения спортивных соревнований был запрещен въезд более трех тысяч граждан иностранных государств, которые были ранее замечены в правонарушениях на спортивных объектах", - сказал Колокольцев на совещании у президента РФ в Кремле.

Министр подчеркнул, что благодаря тому, что эти люди не были допущены в Россию, "это тоже сказалось положительно на безопасном проведении данного мероприятия".

Глава МВД отметил, что в период проведения первенства "российская полиция действовала вежливо: к болельщикам, которые допустили малозначительные нарушения, применялись меры профилактического характера".

Теги: МВД России, ЧМ-2018

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Плей-офф
1/8 финала
УругвайУругвай2:1ПортугалияПортугалия
ФранцияФранция4:3АргентинаАргентина
БразилияБразилия2:0МексикаМексика
БельгияБельгия3:2ЯпонияЯпония
ИспанияИспания1:1
(3:4)		РоссияРоссия
ХорватияХорватия1:1
(3:2)		ДанияДания
ШвецияШвеция1:0ШвейцарияШвейцария
КолумбияКолумбия1:1
(3:4)		АнглияАнглия
Четвертьфинал
УругвайУругвай0:2ФранцияФранция
БразилияБразилия1:2БельгияБельгия
РоссияРоссия2:2
(3:4)		ХорватияХорватия
ШвецияШвеция0:2АнглияАнглия
Полуфинал
ФранцияФранция1:0БельгияБельгия
ХорватияХорватия2:1АнглияАнглия
Матч за 3 место
БельгияБельгия2:0АнглияАнглия
Финал
ФранцияФранция4:2ХорватияХорватия
Групповой этап
Группа A
Команда И В Н П О
УругвайУругвай33009
РоссияРоссия32016
Саудовская АравияСаудовская Аравия31023
ЕгипетЕгипет30030
 
Группа B
Команда И В Н П О
ИспанияИспания31205
ПортугалияПортугалия31205
И.Р. ИранИ.Р. Иран31114
МароккоМарокко30121
 
Группа C
Команда И В Н П О
ФранцияФранция32107
ДанияДания31205
ПеруПеру31023
АвстралияАвстралия30121
 
Группа D
Команда И В Н П О
ХорватияХорватия33009
АргентинаАргентина31114
НигерияНигерия31023
ИсландияИсландия30121
 
Группа E
Команда И В Н П О
БразилияБразилия32107
ШвейцарияШвейцария31205
СербияСербия31023
Коста-РикаКоста-Рика30121
 
Группа F
Команда И В Н П О
ШвецияШвеция32016
МексикаМексика32016
Республика КореяРеспублика Корея31023
ГерманияГермания31023
 
Группа G
Команда И В Н П О
БельгияБельгия33009
АнглияАнглия32016
ТунисТунис31023
ПанамаПанама30030
 
Группа H
Команда И В Н П О
КолумбияКолумбия32016
ЯпонияЯпония31114
СенегалСенегал31114
ПольшаПольша31023
 
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