Что произошло за день: вторник, 18 февраля

Окончательный уход Суркова, решение Гааги по "ЮКОСу" и скакуны для лидера Северной Кореи

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Суд в Гааге подтвердил взыскание с РФ $50 млрд в пользу экс-акционеров "ЮКОСа". В Москве уже заявили, что решение будет обжаловано в трехмесячный срок. Между тем после этого решения России грозит арест активов, но РФ намерена защищать свои активы за рубежом. Тем временем сенатор Андрей Клишас счел, что решение Гааги по "ЮКОСу" противоречит правопорядку РФ и не должно исполняться в России.

- Путин освободил Суркова от должности помощника президента РФ. О планах чиновника оставить госслужбу еще в конце января сообщал директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, но указа до сегодняшнего дня не было.

- ФСБ задержала подростков, готовивших теракты в Крыму. Юноши 2003 и 2004 годов рождения оказались последователями Владислава Рослякова, причастного к убийству 20 человек в Керченском политехническом колледже в октябре 2018 года.

- Швейцарский трейдер "Роснефти" попал под американские санкции за Венесуэлу. При этом ограничения не распространяются на саму "Роснефть". В Думе назвали санкции в отношении Rosneft Trading "недобросовестной конкуренцией" и обещали не бросать сотрудничество с Венесуэлой.

- Украинские военные сообщили о потерях в бою на линии разграничения в Донбассе. В Киеве уточнили, что погиб один военнослужащий, четверо получили легкие ранения. В ЛНР назвали утренние события провокацией и пообещали вернуть тело погибшего.

- Второй россиянин заразился коронавирусом на Diamond Princess. Заболел муж туристки, у которой выявили вирус 17 февраля. Японский минздрав обещает, что около 500 пассажиров круизного лайнера покинут его уже в среду, 19 февраля. При этом общее число заболевших на этом судне составляет 542 человека, в общей сложности за пределами Китая заразились почти 1000 человек.

- В Нидерландах сообщили об отсутствии "Буков" в районе крушения MH17. Журналист Макс Ван дер Верфа опубликовал материал со ссылкой на данные военной разведки Нидерландов, из которого следует, что в районе катастрофы "Боинга" не обнаружено ни одного комплекса, находившегося достаточно близко, чтобы сбить авиалайнер. В Кремле заявили, что публикация подтверждает наличие большого числа вопросов в связи с трагедией.

- СМИ сообщили, что осенью 2019 года КНДР закупила в России 12 скаковых лошадей на $75,5 тыс. Посольство России в Пхеньяне отказалось комментировать публикации NK News и Fox News. Алтайский конный завод, который ранее продавал орловских рысаков в Северную Корею, сообщил, что в прошлом году вообще не поставлял туда скакунов.