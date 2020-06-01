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Что произошло за день: понедельник, 1 июня

Дата голосования по поправкам к Конституции, результаты экспертизы по делу "Седьмой студии" и обрушение моста в Мурманской области

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Общероссийское голосование по поправкам к Конституции назначено на 1 июля. Этот день будет выходным. Процесс будет растянут на неделю до этой даты во избежание очередей на избирательных участках, гражданам не придется писать заявления о досрочном голосовании. По почте голоса приниматься не будут, электронное голосование будет организовано в двух-трех регионах. В Роспотребнадзоре заявили, что процедура будет безопасной.

- В России зарегистрированы 9 035 новых случаев COVID-19. Общее число случаев заболевания достигло 414 878. Умерли 162 пациента, выздоровели 3 994 человека. Общее количество активных случаев COVID-19 в стране сейчас составляет 234 146. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что острая фаза эпидемии пройдена.

- В США на фоне беспорядков задержаны около 4 тысяч человек. Сообщается, что в некоторых городах полицейские примкнули к протестующим. В Вашингтоне в ходе беспорядков пострадали более 50 сотрудников Секретной службы. По данным источников, президент США Дональд Трамп призвал губернаторов активнее арестовывать участников акций и "отправлять их в тюрьму на 10 лет".

- Экспертиза установила разницу между затратами на проект Кирилла Серебренникова "Платформа" и его финансированием. Согласна оценке, она составила почти 129 млн рублей. Адвокат Ирина Поверинова заявила о несогласии защиты с результатами повторной экспертизы и о планах вызвать в суд специалистов.

- В Москву в первый день смягчения ограничений вернулись пробки. К 18:30 загруженность столичных дорог оценивалась в шесть баллов. Между тем утром москвичи совершили в метро на 80 тысяч поездок больше, чем неделю назад, а днем индекс самоизоляции обновил антирекорд и снизился до 1,4 к 15:00.

- В Мурманской области обрушился железнодорожный мост через реку Кола. Опора конструкции была повреждена из-за паводка. РЖД ввели запрет на отправку грузов в направлении мурманского узла, прокуратура начала проверку. О проблемах с отгрузкой продукции сообщило руководство АО "Ковдорский горно-обогатительный комбинат" (входит в "ЕвроХим").

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