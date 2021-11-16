Что произошло за день: вторник, 16 ноября

Сбитый спутник, приостановка сертификации "Северного потока 2" и убийство врача спортсменом-антипрививочником

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Военные РФ подтвердили, что сбили советский спутник в ходе испытаний. Сергей Шойгу подчеркнул, что перспективная система вооружений сработала ювелирно. Он заверил, что образовавшиеся обломки не несут опасности для космической деятельности. Минобороны РФ смоделировало движение фрагментов, отметив, что МКС находится ниже обломков спутника на 40-60 километров.

- Германия приостановила сертификацию "Северного потока 2" до завершения создания дочерней компании швейцарской Nord Stream 2 AG. Приостановка процесса сертификации может продлиться 4-6 недель. На фоне этих сообщений цена газа в Европе взлетела до $1046 за тысячу кубометров. В Германии ждут, что цены будут расти.

- Вновь обостряется ситуация на границе Армении и Азербайджана: Никол Пашинян заявляет о прямой агрессии. В Ереване сообщают, что, по неподтвержденным данным, около 15 армянских военнослужащих погибли в ходе боев, а также заявляют о просьбе к Москве помочь в защите территории. Армянские эксперты считают, что целью Баку является прокладка коридора в Нахичеванскую автономную республику через территорию Армении.

- Собравшиеся на границе мигранты пытались прорваться из Белоруссии в Польшу. По данным белорусских СМИ, польские силовики применили водометы, слезоточивый газ и свето-шумовые гранаты. В Польше заявили, что нелегалы на границе закидывали военных камнями, причем происходило это "под строгим надзором белорусских служб". Сообщается о пострадавших как среди мигрантов, так и среди польских военных. Александр Лукашенко поручил разместить собравшихся на границе людей в логистическом центре в Гродненской области.

- Привитые россияне полгода не будут подлежать изоляции после контакта с больным COVID, следует из постановления Анны Поповой. Между тем в стране за сутки выявлены 36 818 случаев заражения коронавирусом, это минимальное значение с 27 октября. Петербург (3 131) по суточному приросту обошел Москву (2 606).

- Российский боец ММА убил врача в США из-за спора о необходимости вакцинации. Акмал Хожиев был знаком с жертвой, он признался в содеянном.