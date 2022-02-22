Что случилось этой ночью: вторник, 22 февраля

Признание Россией ДНР и ЛНР, санкции США против республик Донбасса и реакция стран мира на решение об их признании

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Владимир Путин подписал указы о признании ДНР и ЛНР. Также президент РФ подписал договоры о дружбе и взаимопомощи с республиками Донбасса. Договоры предусматривают совместную с РФ охрану границы ДНР и ЛНР, право России строить и использовать военные базы в Донбассе, поддержку Россией финансовой и банковской систем республик, взаимное признание документов. Вооруженным силам РФ поручены функции по поддержанию мира на территории ДНР и ЛНР. Федеральное собрание во вторник должно утвердить решение Путина о признании самопровозглашенных республик.

- Джо Байден ввел санкции против ДНР и ЛНР. Указом президента США запрещаются инвестиции в Донецкую и Луганскую народные республики, импорт в США товаров, услуг или технологий из данных регионов, блокируется имущество связанных с ДНР и ЛНР лиц. Также о намерении ввести санкции заявили Великобритания, Канада и Евросоюз.

- Совбез ООН собрался на экстренное заседание после признания Россией ДНР и ЛНР. Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заверила, что Запад не намерен предоставлять Украине ядерное оружие, и заявила, что "президент Путин разорвал Минские соглашения в клочья". Российский постпред Василий Небензя заявил, что признание ДНР и ЛНР не меняет Минских соглашений и Украина все равно должна их выполнять. Постпред Украины Сергей Кислица потребовал отмены решения РФ о признании ДНР и ЛНР.

- Украина продолжит политико-дипломатический курс по урегулированию конфликта в Донбассе после признания Россией ДНР и ЛНР и не поддастся на провокации, заявил украинский МИД. Киев считает, что такими действиями РФ "грубо попрала основы международного права, Устав ООН, нарушила суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно-признанных границ". Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что признание ДНР и ЛНР может означать односторонний выход России из Минских соглашений и игнорирование решений "нормандской четверки".

- Доллар превысил 80 руб./$1, индекс Мосбиржи упал на 17% в ходе обращения Путина о признании ДНР и ЛНР. К 22:10 на вечерних торгах индекс МосБиржи упал до 2809,5 пункта, цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" обвалились в пределах 24,1%. На старте торгов во вторник рубль умеренно снижается к доллару и евро, рынок акций РФ открылся обвалом индекса МосБиржи на 5,4%.

- Лидеры стран мира и международных организаций осудили признание Россией ДНР и ЛНР. Решение Путина преимущественно было расценено как нарушение международного права и суверенитета Украины, а также как противоречащее Минским договоренностям.