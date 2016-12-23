В московском метро запущен поезд в честь Кубка конфедераций FIFA 2017

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Церемония запуска тематического поезда Московского метрополитена, посвященного Кубку конфедераций FIFA 2017, прошла в пятницу. Кубок конфедераций пройдет в России с 17 июня по 2 июля.

Начальник метрополитена Дмитрий Пегов сообщил, что это уже 21-й тематический поезд, запущенный в столичном метро.

"Этот поезд брендирован в цвета будущего мероприятия. Московский метрополитен будет на острие Кубка конфедераций и чемпионата мира по футболу, и мы готовимся к этому событию, составили план мероприятий по обслуживанию пассажиров - гостей мероприятий", - сказал Пегов.

Поезд будет курсировать по Кольцевой линии. Внешнее оформление каждого вагона знакомит пассажиров с городами-организаторами и символикой Кубка, в котором примут участие восемь футбольных команд: чемпион мира, победители шести континентальных первенств и страна-хозяйка ЧМ.

Гендиректор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин сообщил на церемонии, что запуск поезда стал одним из мероприятий по продвижению Кубка конфедераций.

"Кубок конфедераций - первое яркое событие, которое станет для нас тестом на способность организовывать крупнейшие международные соревнования", - отметил Сорокин.

По его словам, обладатели билетов на Кубок конфедераций и ЧМ смогут бесплатно пользоваться Московским метрополитеном и общественным транспортом во всех городах, где пройдут соревнования.

К предстоящим футбольным событиям в столичном метро устанавливаются указатели, дублирующие названия на латинице, а станции будут объявлять как на русском, так и на английском языках.

Кроме того, к будущей встрече гостей в метрополитене ведется большая работа по повышению надежности путевой и иной инфраструктуры.