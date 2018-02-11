Шесть комплектов наград будет разыграно на Играх-2018 в воскресенье

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - В воскресенье станут известны обладатели шести комплектов наград Олимпиады-2018 в Пхенчхане.

Рано утром в этот день начали разыгрывать награды в сноуборде среди мужчин в дисциплине слоупстайл. Российские спортсмены здесь в борьбе за медали не участвовали.

В 9:15 мск начнется мужская гонка лыжников в скиатлоне (15 км классическим ходом+15 км коньковым ходом). В составе российской команды выступят Андрей Ларьков, Денис Спицов, Алексей Виценко, Андрей Мельниченко.

На 10:00 запланирован старт в забеге на 5000 м среди мужчин в конькобежном спорте. Россиян здесь нет.

В 12:50 начнутся решающие заезды у саночников-одиночников. Шансы выступить здесь есть у россиян Андрея Репилова, Степана Федорова, Семена Павличенко.

В 14:15 мск стартует мужская спринтерская гонка по биатлону (10 км). В заявку российской команды попали Матвей Елисеев и Антон Бабиков.

В 16:10 начнется финал в женском соревновании фристайлисток (могул). Марика Пертахия, Екатерина Столярова, Регина Рахимова за выход в финал еще поборются.

Российские спортсмены выступают на Зимних играх-2018 в Пхенчхане под нейтральным флагом. Такое решение из-за допинговых скандалов в начале декабря принял исполком Международного олимпийского комитета. На форме спортсменов по рекомендации МОК должна быть надпись Olympic Athlet from Russia ("Олимпийский спортсмен из России", логотип OAR - ИФ).

XXIII Зимние Олимпийские игры проходят в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.