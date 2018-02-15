Немецкие саночники выиграли эстафету на ОИ

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Сборная Германии по санному спорту завоевала "золото" Олимпиады-2018 в Пхенчхане, заняв первое место в эстафете.

Серебряным призером стала команда Канады, бронзовым – сборная Австрии.

Российская команда, в составе которой выступили Екатерина Батурина, Роман Репилов, Александр Денисьев, Владислав Антонов, заняла седьмое место.

Российские спортсмены выступают на зимних Играх-2018 в Пхенчхане под нейтральным флагом. Такое решение из-за допинговых скандалов в начале декабря принял исполком Международного олимпийского комитета (МОК). На их форме по требованию МОК должна быть надпись Olympic Athlete from Russia ("Олимпийский спортсмен из России", логотип OAR - ИФ).

XXIII Зимние Олимпийские игры проходят в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.