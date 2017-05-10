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Спорт Кубок конфедераций-2017

Роналдиньо откроет парк Кубка конфедераций в Казани

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Парк Кубка конфедераций FIFA 2017 будет работать в Казани 13 и 14 мая на площади перед стадионом "Центральный", сообщает пресс-служба оргкомитета "Россия-2018".

В торжественной церемонии открытия парка примут участие чемпион мира 2002 года, обладатель Кубка конфедераций-2005 в составе сборной Бразилии, бывший игрок "Пари Сен-Жермена", "Барселоны" и "Милана", а также лучший футболист мира по версии Международной федерации футбола 2004 и 2005 годов Рональдиньо и обладатель Кубка африканских наций 1994 и олимпийский чемпион 1996 в составе сборной Нигерии, экс-игрок "Пари Сен-Жермена", Фенербахче" и "Болтона" Джей-Джей Окоча.

Парк в Казани также посетят экс-капитан сборной России по футболу, посол ЧМ-2018 Алексей Смертин и бывший защитник национальной сборной, двукратный чемпион России в составе казанского "Рубина" Роман Шаронов.

Гостей парка, помимо встреч со звездами мирового и отечественного футбола, ждет развлекательная программа, конкурсы футбольные аттракционы, и мультимедийные викторины с возможностью выиграть призы, в том числе билеты на матчи Кубка Конфедераций в Казани.

Ранее парки кубка Конфедераций открылись в Москве, куда прибыл чемпион мира и Европы в составе сборной Франции Марсель Десайи, и в Сочи, где присутствовал экс-футболист сборной Австралии Харри Кьюэлл.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.

Теги: футбол, Казань, Роналдиньо, Кубок конфедераций
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